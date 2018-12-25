Akar'dan operasyon açıklaması: Her şeyi planladık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonun planlandığını, "her şeyin zamanına uygun olarak devam ettiğini" söyledi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Fırat'ın doğusuna askeri harekatla ilgili, "Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor" dedi.

Akar, tek tip askerlik konusunda, "Kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor" ifadesini kullandı.

Akar, S-400 alımının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.