Akar ve kuvvet komutanlarından İBB'ye ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i kapıda karşıladı.

Akar ve beraberindeki komutanlar, 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu panonun önüne karanfil bıraktı.

Burada konuşan Kadir Topbaş, Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarına teşekkür ederek, Türk milletinin tarihinde çok acılar yaşadığını söyledi.

Kahramanlık destanlarının Türk milletinin tarihinde var olduğunu dile getiren Topbaş, şöyle konuştu: "Nice şehitlerimiz var, kahramanlık destanlarımız var, 15 Temmuz bunlardan biri. Yüce milletimizin bireyleri, bayrağını, vatanını sevenler ülkenin bekası, devletin geleceği söz konusu olduğu zaman en kutsal varlıkları olan canlarını hiçe sayarak, şehit olmak pahasına buraya kadar geldiler. Diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde vatanını, milletini seven komutanlarımız, askerlerimiz onların hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak, bu cılız harekete ülkede fırsat verilmedi. Bizi ziyarete gelen Belediyeler Birliği Başkanı şunu söylüyor, '3 yıl önce bu olsaydı, Mısır'daki darbe gerçekleşemezdi'. Yani millet olmanın ne olduğu gösterildi. Tüm dünya insanlığına milli iradeye sahip çıkma gösterildi”

Orgeneral Hulusi Akar, şeref defterini imzalayarak, şunları yazdı: "Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kasteden alçakların katlettiği şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için de asker, sivil omuz omuza her türlü tedbirin alındığını belirtmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek mensupları görevlerinin başında ve milletinin emrindedir."

Daha sonra Akar ve beraberindeki heyet, Topbaş'ın makamında basına kapalı görüştü.