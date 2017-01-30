Akar ve Fidan'dan Nuri Pakdil'e ev ziyareti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İslamcı yazar Nuri Pakdil'i Ankara'daki evinde ziyaret etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Cuma günü düzenlenen sürpriz ziyarette gündeme ilişkin sohbet edildiği öğrenildi.

Ziyarette, Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören de yer aldı.

Nuri Pakdil kimdir?

İslamcı camianın önde gelen isimlerinden olan Nuri Pakdil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

"Kudüs şairi" olarak da bilinen yazar ve şair Nuri Pakdil, Edebiyat dergisini (Şubat 1969) ve Edebiyat Dergisi Yayınları'nı (1972) kurdu.

Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini alan Pakdil, yaptığı konuşmada "muhafazakar değilim devrimciyim" ifadesini kullanmıştı. Aynı konuşmada sağcı veya solcu olmadığını belirten Pakdil, kendini "İslamcı" diye tanımlamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sık sık ziyaret ettiği isimlerden biri olan Pakdil, "1923 tamamıyla bir yabancılaştırma, değerlerimizden kopma dönemidir. 1923'ten 1950'ye kadarki dönem çok haşin bir şekilde yaşandı. 'Allah' demenin bile yasak olduğu bir dönemdi" sözleriyle de tartışılmıştı.