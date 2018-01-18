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Akar ve Fidan Suriye konusunu görüşmek için Moskova'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Suriye konusunda görüşmeler yapmak üzere Moskova'ya gittiği açıklandı.

18 Ocak 2018 17:48

ABD ve Türkiye arasında ABD önderliğindeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun Suriye'de işbirliği yaptığı YPG militanlarıyla birlikte bir sınır güvenlik gücü oluşturma açıklamaları nedeniyle gerginlik tırmanırken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın Moskova'ya gittiği duyuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı web sitesinde yer alan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir" denildi.

Rusya ve Türkiye Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana karşıt grupları destekliyordu. Rus tarafı Beşar Esad rejiminin yanında yer alırken, Türkiye muhalif güçleri destekliyordu. Ancak Suriye'deki savaşı sona erdirmek ve Suriye krizine çözüm bulma konusunda iki ülke son dönemde birbirine yaklaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu genelkurmay açıklamasının yapıldığı sırada CNN Türk canlı yayınında, Rusya‘nın Afrin operasyonuna karşı olmaması gerektiğini söyledi. Bakan, Türkiye'nin Suriye'nin, şu an rejimle bir ilişkisi olmasa da, her zaman toprak bütünlüğünü savunduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, hava sahası konusunda hem İran, hem Rusya ile görüştüklerini, havadan bir müdahale için koordinasyonun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayınlanan bildiride de "Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır" denilmişti.

Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Türkiye'nin Suriye sınırında bir sınır koruma gücü oluşturmayı planladığı iddialarını geri çevirdi. Çarşamba günü açıklamalarda bulunan Tillerson, "Bazı kişiler yanlış konuştu. Bir sınır koruma gücü oluşturmamız hiçbir şekilde sözkonusu değil" dedi. Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borçlu olduklarını" ve "neden böyle bir tepki verdiklerini anladıklarını" kaydetti.

ABD önderliğindeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun geçtiğimiz günlerde Suriye'de işbirliği yaptığı YPG militanlarının da yer alacağı 30 bin kişilik bir sınır güvenlik gücü kurmak için çalışma yürüttüğünü açıklamasına Türkiye sert tepki göstererek, Suriye'nin Afrin bölgesine müdahale uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" demişti.

DW/Reuters/AP/SSB/HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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