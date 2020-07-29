Akar: Türkiye ve KKTC'nin deniz yetki alanlarından istifade etmek hakkımızdır, kimse engellemeye kalkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "KKTC'nin ruhsat sahalarında, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında inceleme yapmak, onlardan istifade etmek için çalışmak bizim hakkımızdır" dedi. Akar ayrıca "Bu konuda hiç kimse bize herhangi bir şekilde etki etmeye veya herhangi şekilde bizi engellemeye kalkmasın. Bu konuda kararlı olduğumuzu defalarca söyledik" diye konuşttu.

Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Gazi Orduevi'nde düzenlenen KKTC Silahlı Kuvvetleri Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Akar resepsiyondaki konuşmasına "Biz barıştan yanayız, barışı muhafaza etmek için uğraşıyoruz. Fakat aynı zamanda orada yaşayan Kıbrıslı kardeşlerimizin de hak ve hukukunu korumakta kararlıyız, azimliyiz. Bunun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin içinde olmayan çözümlerin yaşama şansı yok"

"Barış içinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde hakça bölüşüm ve paylaşımla herkesin güven, huzur, refah içinde yaşamasından yana" olduklarını söyleyen Akar "Fakat diğer taraftan da hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, burada Türkiye'nin içinde olmayan çözümlerin de hiçbir zaman yaşama şansının olmadığını da belirtmek zorundayım" ifadelerini kullandı.