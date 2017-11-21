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Akar, Soçi'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ile görüştü

ANKARA,(DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Soçi'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi

21 Kasım 2017 23:07

ANKARA,(DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Soçi\'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi.

Rusya\'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein Bagherı ile birlikte bugün Soçi\'de gerçekleşen üçlü ve ikili toplantılara katıldı. Toplantılarda taraflar, Suriye\'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği ve bölgede oluşturulan \"Gerginliği Azaltma ,Çatışmasızlık Bölgeleri\" konularını ele aldı. 

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