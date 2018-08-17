Akar, Rusya'da Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü. Rusya’da gerçekleşen görüşmede MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Moskova'da bir araya gelen Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konuları, Suriye'deki insani durumu ve ikili işbirliğini ele aldı.

Sputnik’in aktardığına göre "Sığınmacıların eve dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki insani durumun en kısa sürede düzeltilmesi konusunda özel önem verildi" denilen açıklamada, Şoygu ve Akar'ın iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki iş birliğini istişare ettiğinin altını çizildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, iki bakan arasındaki görüşmenin yapıcı bir havada geçtiğini de vurguladı.