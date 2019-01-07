Akar: Mücadelemiz Kürt kardeşlerimize karşı değil

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, pazar günü İsrail'de yaptığı açıklamada, "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Mücadelemiz Kürt kardeşlerimize karşı değil" diyerek Bolton'a yanıt verdi.

Bolton'ın yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ancak ABD ve Türkiye arasında "Kürtleri katletme" üzerinden yapılan tartışma devam ediyor.

Hulusi Akar, bugün şu açıklamayı yaptı:

"TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir.

Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir."

Ne olmuştu?

İsrail ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi.

Bolton, askerlerinin, Suriye'de IŞİD'den geriye kalanların da bölgeden temizlendiğinden emin olunduğunda çekilebileceğini belirtti:

"Askerlerimizi tehlikeye atmamak ve aynı zamanda Başkan Trump'ın, bizimle birlikte mücadele eden Suriyeli muhalif kuvvetlerin hayatlarının tehlikeye atılmayacağı talebini de karşılamak için, Türkiye'nin ABD ile koordine olmadan ve en azından ABD ile fikir birliğine varmadan herhangi bir askeri müdahalede bulunacağını düşünmüyoruz."

Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilmesi için bir takvim olmadığını ve şartların yerine getirildiğini gördükten sonra "bir takvimden bahsedilebileceğini" kaydetti.

Kalın: Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bolton'ın sözleri sonrası yazılı bir açıklama yaptı:

"DEAŞ'la mücadele kisvesi altında ayrılıkçı bir gündemle hareket eden PYD ve YPG, PKK terör örgütünün Suriye koludur ve Suriye Kürtlerini temsil edemez. Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize yapılmış bir saygısızlıktır. Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmak, can ve mal güvenliklerini teminat altına almaktır.

"Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Mesele, PKK/PYD/YPG'nin kendisine tabi olmayan Kürtlere de zulmederek kurmaya çalıştığı düzen ve ülkemize yönelik terör eylemleridir. Bir terör örgütünün ABD'nin müttefiki olamayacağı ise izahtan varestedir."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Suriye ve IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, Suriye'den çekilme sürecini görüşmek üzere Pazartesi günü Türkiye'ye gidecek.

Amerikan heyetinin temasları 2 gün sürecek.

Trump: IŞİD tamamen yenilmeden ABD tümü çekilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump ise IŞİD tamamen yenilgiye uğratılmadan Amerikan askerlerinin tümünün Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

Pazar günü Camp David'de danışmanlarıyla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, geri çekilmenin "bir gecede olmayacağını" söyledi:

"Suriye'den çekiliyoruz. Askerlerimizi oradan çekeceğiz. Bunu o kadar da hızlı yapacağımızı hiç söylemedim. Ancak IŞİD'i yok ediyoruz. 2 yıl önce başkanlığa seçildiğimde IŞİD Suriye'nin ve Irak'ın her yerindeydi. IŞİD'i Irak'tan söküp attık. Suriye'den çekiliyoruz ama bunu da yapıyoruz ve IŞİD bitene kadar tamamen çekilmiş olmayacağız."

Başkan Trump, geçen ay ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası ABD Savunma Bakanı James Mattis, IŞİD'le Mücadele Uluslarası Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk ve son olarak da Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney istifa ettiler.

Trump Aralık ayı sonunda çekilmenin "yavaşça" olacağını söylemiş, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise ABD askerlerinin Suriye'den "bir süre sonra" çekileceğini, bunun için bir zaman dilimi vermediğini belirtmişti.