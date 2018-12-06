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Akar, komutanlarla yeni askerlik sistemini görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte yaptıkları askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı

06 Aralık 2018 22:01

Milli Savunma Bakanlığı\'nın Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte yaptıkları askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı\'nda Bakan Hulusi Akar\'ın başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler\'in yanı sıra Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.
Söz konusu toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sisteminin ayrıntılı bir şekilde görüşüldüğü öğrenildi.

ANKARA (DHA)-

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