Akar, komutanlarla yeni askerlik sistemini görüştü

ANKARA (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığının Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte yaptıkları askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığında Bakan Hulusi Akar\'ın başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler\'in yanı sıra Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sisteminin ayrıntılı bir şekilde görüşüldüğü öğrenildi.