-Akar: Hiç kimse endişe etmesin İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Van'da meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin endişe etmesine gerek olmadığını belirterek, ''Bütün afetzedelere yetecek kadar çadırımız, battaniyemiz ve gıda stokumuz Van ve Erciş'e ulaşmış vaziyette'' dedi. Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede Türk Kızılayı tarafından yürütülen afet koordinasyon çalışmalarına yönelik AA muhabirine bilgi veren Akar, depremden dolayı tüm Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına da başsağlığı diledi. Türk Kızılayı olarak çok üzüntülü olduklarını ifade eden Akar, depremin ardından hemen harekete geçtiklerini ve tüm Türkiye'deki şubelerini alarma geçirdiklerini söyledi. Akar, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bulunan ana merkezler aracılığıyla da kriz merkezlerini kurduklarını ve afet operasyonunu idare etmeye başladıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Öncelikle bölgeye yakın olan Muş, Erzurum ve Elazığ bölgelerinden TIR'larımızla konvoy yapmak suretiyle bölgeye afet malzemelerini sevk etmeye başladık. Van şubemizin yöneticisiyle görüştükten sonra afetin büyük boyutlarda olduğunu anladık ve dolayısıyla bölgeye göndereceğimiz çadır ve battaniye sayısını 2 katına çıkardık. Şimdi Ankara, Elazığ, Erzurum, Muş, Adana, Diyarbakır, Erzincan ve Ağrı depolarımızdan konvoylar halinde yola çıkarılan yardım malzemelerinin yarıdan fazlası afet bölgesine ulaştı. Şu anda Van'da Et Balık Kurumunun sahası üzerinde bir çadır kent inşa ediliyor. Erciş'te şehir stadyumunun olduğu alana bir çadır kent kuruyoruz. Şu ana kadar oraya 25 bin kişinin içinde yaşayabileceği çadır gitmiş durumda. Sayın Başbakanımızın talimatları üzerine çadırları daha çok çadır kent şeklinde bir konsept ile kuracağız. Şehirde bulunan bir aş evinden sıcak yemek çıkarmaya başladık. Bu gece açıkta kalıp da, evlerine giremeyecek vatandaşlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için mutlaka çadır kentlere veya bulundukları yerlerdeki çadırlara yerleştireceğiz. Çadır, battaniye gibi yardımların yanında su ve gıda kolisi yardımları da verildi. Bölgeye 5 bin ekmek ve buna uygun olarak kumanya gönderildi. Ayrıca bin 120 adet de gıda kolisini Erciş ve Van'daki afetzedelere ulaştırdık.'' -''Afet müdahale kurallarına uymak zorundayız'' Şu anda TIR'ların afet bölgesine ulaşmaya gayret ettiğini belirten Akar, kendisinin İstanbul'daki afet operasyon merkezinde olduğunu dile getirerek, ''Uydu linki vasıtasıyla tüm afet operasyon merkezleriyle irtibat kurabiliyoruz. Buradan tüm afet depolarımızla iletişim kurmak suretiyle yardımları Van'a doğru sevk ediyor ve konuşlanacakları yerleri tanımlıyoruz. Ben de yarın sabah Van'a geçerek oradaki çalışmalara katılacağım'' dedi. Akar, ''Hiç kimse endişe etmesin. Bütün afetzedelere yetecek kadar çadırımız, battaniyemiz ve gıda stokumuz Van ve Erciş'e ulaşmış vaziyette. Yalnız her şeyin bir nizamı ve kuralı vardır. Afet müdahale kurallarına uymak zorundayız. Nizamı ve düzeni sağlamak zorundayız. Onun için çalışmaları biraz yavaş olarak görebilirler, ama biz bir kerede en isabetli kararı vermek durumundayız. Buna il ve ilçe kriz merkezleri ile karar veriyoruz. Biz Türk Kızılayı olarak lojistik yanını büyük bir başarı ile yerine getirmeye çalışıyoruz'' diye konuştu. -Van'a ilave otobüs seferleri- Akar, Otobüsçüler Federasyonu ile görüşerek İstanbul'dan Van'a ilave otobüs seferleri yapılacağını belirterek, ''Van'a gitmek isteyen vatandaşlarımız bu ek seferlerden faydalanabilecekler. Bu konuda Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Galip Öztürk'ten bunu rica ettik. Kendisi de bize son derece yardımcı oldu ve derhal Van'a otobüs seferi ekledi'' dedi. Öte yandan, vatandaşlardan da yoğun bağış talepleri geldiğini vurgulayan Akar, vatandaşların bölgeye ne şekilde yardım götürebilecekleri konusunda bilgi edinmek istediklerini söyledi. -''Şartlı bağış van depremi'' hesabına para yatırılabilir- Ahmet Lütfi Akar, kullanılmamış eşya bağışlamak isteyen vatandaşların, malzemeleri Türk Kızılayı depolarına getirmeleri halinde bölgeye iletilebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Bu depolara getirmek için de şubelerimize başvurabilirler. Para yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız da tüm bankalardaki Türk Kızılayı hesaplarına 'şartlı bağış Van depremi' hesabına para yatırabilirler ya da 2868'den boş mesaj atarak 5 lira katkıda bulunabilirler.''