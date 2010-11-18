Akapunktur dünya mirası listesine girdi

T24 - Çin'in geleneksel tedavi yöntemi akupunktur ve Pekin Operası, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Somut Olmayan Kültür Mirasları listesine girdi.



Şinhua ajansı, 24 devletten oluşan hükümetlerarası bir komitenin, Pekin Operası ve akupunkturu UNESCO'nun Kenya ve Nairobi'de yapılan bir toplantısında, Dünya Somut Olmayan Kültür Mirasları listesine girdiğini duyurdu.



Haberde, bu yıl listeye girmek için 29 ülkeden 47 başvuru olduğu, bunlardan 46'sının kabul edildiği kaydedildi.



Akupunktur ve Pekin Operası'nın Dünya Somut Olmayan Kültür Mirasları listesine eklenmesiyle Çin'in listede bulunan kültür mirası sayısı 28 oldu.





Pekin operası ve akapunktur



Çin'de Çing hanedanlığı (1644-1911) döneminde ortaya çıkan ve 19. yüzyılda son halini alan geleneksel Çin operası olan Pekin Operası özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde yaygın bir sanat türü.



İlginç yüz maskeleri, makyajları ve kıyafetleriyle yerli ve yabancıların en çok ilgisini çeken geleneksel opera formu, halen ülke genelinde birçok şehirde sergileniyor.



Geleneksel Çin tıbbının temel unsurlarından olan akupunktur ise Çin'in bilinen en eski tedavi türlerinden. İnsan vücudunda deri üzerinden ince uçlu iğnelerle uygulanan tedavi, Çin tıbbına göre bedende derinin altından geçen enerji kaynaklarını temel alıyor.



Batı tıbbı tarafından henüz tam anlamıyla çözülemeyen akupunktur, son yıllarda özellikle yan etkisi olmaması nedeniyle birçok ülkede yaygınlaşmaya başladı.



Dünya Sağlık Örgütü, akupunktur tedavisinin dünya genelinde yaygınlaşması için 2008 yılında standart akupunktur noktalarını belirlemişti.





