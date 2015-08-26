AKAM'ın anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi, HDP için yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

24 il, 64 ilçede 1624 katılımcı ile yapılan anket sonuçlarına göre, yüzde 16.86 oranında kararsız seçmen bulunması dikkat çekiyor. Ankette kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 39.74, CHP 28.48, HDP 14.83, MHP ise yüzde 12.58 oy oranında görünüyor.

Anket sonuçlarına göre, oyunu en çok artıran parti CHP olurken, ardından HDP geliyor. 7 Haziran seçiminde yüzde 16 oy alan MHP'de ise ciddi bir düşüş söz konusu. AKP'nin oy oranında yüksek bir oynama görünmezken, bir artışında olmadığı ortaya çıktı.

Anket verileri ile ilgili gözlemlerde "son operasyonların etkisi ile HDP, Kürt seçmenlerin neredeyse tamamını kendine çekiyor. AKP’den kopacak Kürtlerin gidebileceği tek parti olarak görülüyor" görüşü dile getirildi.