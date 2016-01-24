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Akademisyenlerin bildirisini AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal da imzalamış

Grup, bildiriyi 2112 imza ile sonlandırdığını belirtti

24 Ocak 2016 14:16

Barış için Akademisyenler’in imzaladığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan 2112 imza içerisinde AKP’nin 64 kurucularından olan Fatma Bostan Ünsal da yer aldı.

"Barış için Akademisyenler" adıyla yapılan yapılan açıklamada günlerdir iktidarın hedefinde olan ve Güneydoğu'daki çatışmalardan devleti sorumlu tutan bildirinin 2112 imzayla sonlandırıldığı söylendi. Grup adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Barış İçin Akademisyenlerin 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlığıyla, 11 Ocak 2016’da 1128 imzayla kamuoyuna duyurduğu metni, 20 Ocak 2016 22:00 itibariyle, Türkiyeli 2212 akademisyen ve araştırmacı imzalamış, metne yurtdışından da aynı tarih ve saat itibariyle 2279 akademisyen ve araştırmacı destek vermiştir. Geldiğimiz noktada, destekleyen herkese teşekkür eder, imza kampanyasını tamamladığımızı duyururuz.

Barış talebini dile getiren bu metne imza vererek düşünce ve ifade özgürlüklerini kullanan akademisyenler, günlerdir aşağılanmaya çalışılmakta, hedef gösterilmekte ve tehdit edilmektedir. 18 Ocak 2016 itibariyle, 1128 imzacı hakkında Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu uyarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Meslektaşlarımız arasında gözaltına alınan, yurt dışına çıkma yasağı getirilen, hakkında idari soruşturma başlatılan, işinden atılan, görevinden uzaklaştırılanlar bulunmaktadır. Bütün bunları haksız ve kabul edilemez buluyoruz.

Barış İçin Akademisyenler olarak, savaştan ve ölümden değil, barıştan ve yaşamdan yanayız. Yaşanan her ölüm için derin bir üzüntü duyuyoruz. Barış koşullarının sağlanmasını vatandaşı olduğumuz devletten talep ediyoruz. Ülkemizde herkesin kendini güvende hissettiği koşulların yerleştiği güne kadar bu yönde çaba harcamaya devam edeceğiz."

T24'ün ulaştığı Ünsal, imza attığını kabul ederken "Konuşmak istemiyorum" dedi.

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