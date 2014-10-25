Akademisyenlerin beklediği maaş zammı geliyor; profesöre 1375 lira zam

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akademisyenlere zam düzenlemesi sırasında, araştırma görevlilerinin sorunlarını yakından bildiğini, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra araştırma görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Neşe Karanfil'in Hürriyet'teki haberine göre, Şimşek, “Mezun olduktan sonra hiçbir kamu sınavına girmedim, araştırma görevlisi oldum. 8-9 ay da güvenlik soruşturması sürdü. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı sınavını kazandım. Babam okuma yazma bilmiyordu, Türkçe de bilmiyordu. Babama 'Ben İngiltere’ye gideceğim' dediğimde, bana niye gittiğimi sordu. Ben de ‘İlim öğrenmeye gidiyorum’ dedim. ‘Seni bir avuç toprak doyurur’ dedi. Bir daha da zaten görüşemedik” dedi.

Teşvik verilecek

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda perşembe akşamı görüşülen düzenleme ile yaklaşık 120 bin akademisyenin maaşına zam yapıldı. Tasarı ile birlikte akademisyenlerin maaşlarında 726 lira ile 835 lira arasında artış olacak.

Tasarı ile 4 bin 281 ile 4 bin 932 lira arasında olan profesör maaşları 5 bin 7 ile 5 bin 656 liraya, 2 bin 931-3 bin 539 lira arasındaki doçent maaşı 3 bin 657- 4 bin 265 liraya, 2 bin 85-2 bin 845 lira arasında olan yardımcı doçent maaşı 3 bin 551-3 bin 571 liraya, 2 bin 365-2 bin 451 liraya arasında olan araştırma görevlisi maaşı 3 bin 200-3 bin 256 liraya, 2 bin 285-2 bin 590 lira arasında olan öğretim görevlisi ve okutman maaşı da 3 bin 20-3 bin 425 liraya yükselecek.

Akademisyenlere ayrıca 2016 yılından itibaren teşvik de verilecek. Teşvik alınan akademik ödüllere göre belirlenecek puanlar üzerinden ödenecek. Tasarının yasalaşması ile birlikte; profesörlere 726 lira, doçentlere 653 lira, yardımcı doçentlere 581 lira, araştırma görevlilerine 508 lira, öğretim görevlilerine ise 436 liraya varan akademik teşvik ödeneği verilecek. Akademisyenlere yapılan zammın maliyeti 1,1 milyar lirayı bulacak. Ayrıca teşvik ödemesinin de maliyeti 795 milyon lira olacak.