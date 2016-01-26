Akademisyenlere Nobel ödüllü isimlerden destek

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyene Uluslararası Akademiler ve Bilim Toplulukları İnsan Hakları Ağı’nın yayımladığı bildiriye 30 Nobel ödüllü bilim insanından destek geldi.

Bianet’in haberine göre Türkiye’deki akademisyenlere destek olmak için yayımlanan ve daha önce üç nobel ödüllü bilim insanının imza attığı bildiriye, 27 Nobel ödüllü bilim insanı daha imza attı.

Dünyanın belli başlı tüm bilimler akademilerinin üyesi olduğu Uluslararası Akademiler ve Bilim Toplulukları İnsan Hakları Ağı bildirisinde “Meslektaşlarımıza yönelik olarak Türkiye hükümeti tarafından girişilen her türlü tehdidi, asılsız suçlamaları ve bu meslektaşlarımıza karşı şiddetin teşvik edilmesini kınıyoruz” ifadeleri yer alıyor.

Bildiride ayrıca, hükümetin Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi kapsamında tanımlanan ifade özgürlüğünü vatandaşlara sağlamakla yükümlü olduğu vurgulanıyor.

İmzacılar :

Peter Agre, Kimya, 2003, Philip W. Anderson, Kimya, 1977, Françoise Barré-Sinoussi, Fizyoloji veya Tıp, 2008, Gunter Blobel, Tıp , 1999, Martin Chalfie, Kimya, 2008*, Claude Cohen-Tannoudji, Kimya, 1997, Robert Curl, Kimya, 1996, Johann Deisenhofer, Kimya, 1988, ,Peter Diamond, Ekonomi, 2010*, Gerhard Ertl, Kimya, 2007, Shelly Glashow, Kimya, 1979, David Gross, Kimya, 2004, Roald Hoffmann, Kimya, 1981, Wolfgang Ketterle, Kimya, 2001, Klaus v. Klitzing, Kimya, 1985, Harold Kroto, Kimya, 1996, Yuan T. Lee, Kimya, 1986, Anthony J. Leggett, Kimya, 2007, Jean-Marie Lehn, Kimya, 1987, , John Mather, Kimya, 2006, James Mirrlees, Ekonomi, 1996, William D. Phillips, Kimya, 1997, John Polanyi, Kimya, 1986*, Sir Richard J. Roberts, Fizyoloji veya Tıp, 1993, , Thomas A. Steitz, Kimya, 2009, Thomas C. Südhof, Fizyoloji veya Tıp , 2013, ,John Sulston, Fizyoloji veya Tıp, 2002 , Jack W. Szostak, Fizyoloji veya Tıp, 2009, Torsten Wiesel, Fizyoloji veya Tıp, 1981, Oliver E. Williamson, Ekonomi, 2009.