Akademisyenlere maaş zamı ne zaman yürürlüğe girecek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, akademik kadrolara yapılması planlanan ücret artışının en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi.



Davutoğlu'nun kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Üniversite kadrolarının ücretlerinde yapacağımız yeni düzenlemeyi en kısa zamanda yürürlüğe koymayı planlıyoruz. Bu düzenlemeden tüm akademik kadrolar değişen oranlarda faydalanacak. Ücret artışı ve akademik teşvik ile üniversitelerimizde kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımın bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu daim eylesin.