T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akademisyenlere maaş zamı ne zaman yürürlüğe girecek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, akademisyenlere yönelik maaş zamıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı

06 Ekim 2014 16:34

Başbakan Ahmet Davutoğlu, akademik kadrolara yapılması planlanan ücret artışının en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi.
 
Davutoğlu'nun kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Üniversite kadrolarının ücretlerinde yapacağımız yeni düzenlemeyi en kısa zamanda yürürlüğe koymayı planlıyoruz. Bu düzenlemeden tüm akademik kadrolar değişen oranlarda faydalanacak. Ücret artışı ve akademik teşvik ile üniversitelerimizde kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımın bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu daim eylesin.

ETİKETLER

akademisyenmaaşzamtwitterahmet davutoğluen kısa süremesajaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24