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“Akademisyenlere bir şey olursa sorumlusu hükümettir”

CHP'li Ağbaba'dan Gülmen ve Özakça'ya ziyaret

13 Mayıs 2017 20:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açlık grevindeki akademisyenler için randevu talebinde bulundukları Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 3 gündür talebe yanıt vermemesini eleştirdi. Ağbaba, ”Açlık grevindeki Nuriye ve Semih'e bir şey olursa sorumlusu adaleti rafa kaldıran hükümettir” dedi.

Ağbaba , KHK ile ihraç edilen ve Ankara Yüksel Caddesi'nde 66 gündür açlık grevini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için görüşmek istedikleri Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’den 3 gündür yanıt gelmemesini eleştirdi.

Ağbaba sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, açlık grevinde kritik eşiği geçen Nuriye ve Semih için randevu talebimize 3 gündür yanıt vermiyor. Hukuksuzluğa karşı bedenlerini ortaya koyan insanlara böylesi bir vurdumduymazlık ile kayıtsız kalmak, ancak vicdanı kurumuşlara yaraşır. Hak arama yollarının kapatıldığı bir ortamda, açlık grevindeki Nuriye ve Semih'e bir şey olursa sorumlusu adaleti rafa kaldıran hükümettir."

 

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