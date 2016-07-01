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Dünya

Akademisyenlerden çıplak protesto

Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Bateman, üniversiteden 30 ekonomistin bulunduğu toplantıya AB referandum sonucunu protesto etmek için çıplak katıldı

01 Temmuz 2016 22:44

Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Victoria Bateman, İngiltere'deki AB referandumu sonucunu protesto etmek için üniversitenin iktisat fakültesindeki bir toplantıya çıplak katıldı.

Bateman, Çarşamba günü fakültede ekonomi eğitimiyle ilgili gerçekleştirilen, üniversite bünyesindeki 30 ekonomistin bulunduğu toplantıya çıplak geldi.

Öğretim üyesinin göğüsleri ve karnında 'Brexit ekonomik felaket demektir' yer aldı.

Bateman yaklaşık iki saatlik toplantı boyunca çıplak olarak oturdu.

Toplantının diğer katılımcılarından hiçbiri toplantı sırasında bu durumla ilgili herhangi bir şey söylemedi.

Bateman geçen yıl, İngiliz ressam Anthony Connolly'nin yaptığı nü tablosu önünde poz vermişti.

Daily Telegraph gazetesine konuşan ve toplantıda olduğu belirtilen bir kaynak, katılanlar olarak toplantı sırasında bu durumla ilgili sessiz kaldıklarını ve hiçbir şey olmamış gibi toplantı gündemlerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Bateman iktisat, iktisat tarihi ve feminizm alanlarındaki akademik çalışmalarının yanı sıra Guardian ve Telegraph'ın da aralarında bulunduğu bazı gazeteler ve dergiler için yazılar da kaleme alıyor.

 

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