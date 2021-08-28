Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Türkiye'nin verdiği beyin göçünü konuştuğu AKP Genel Başkanlığı döneminde özel kalem müdürü ve 22. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili olan Dr. Turhan Çömez'in görüşlerine yer verdi.

"Şu an 500 civarında sağlık çalışanı İngiltere'de lisans alıp çalışmak için sınavlara hazırlanıyor” diyen Çömez, "Ankara bilmiyorum ne kadar farkında ama İngiltere'ye inanılmaz bir Türk sermayesi geliyor, Türkiye'nin çok sayıda deneyimli, birikimli iş insanı Londra sokaklarında gelecek arıyor. AKP döneminde palazlanıp parasını İngiltere'ye getiren sözde iş insanları da ayrı. Akademisyenlerden aydınlardan o kadar çok insan İngiltere'ye göçmek istiyor ki, şaşarsınız. Türkiye büyük ekonomik ve sosyal sermaye kaybı tehdidi ile karşı karşıya” diye konuştu.

Çömez devamında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde bir doktor arkadaşım ilginç bir değerlendirme yaptı Türkiye ile ilgili. Sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisi Iraklı bir anestezi uzmanı. Zaman zaman birlikte ameliyatlara gireriz. Yıllar önce Irak'tan kaçarak İngiltere'ye gelmiş ve burada hayatına devam ediyor. Zamanında babası Irak Komünist Partisi'nin lideriymiş. Saddam gelince baskı ve eziyet görmüşler, bir sure dağlarda saklanmışlar, sonra bir yolunu bulup İngiltere'ye sığınmışlar. ‘Türkiye'yi çok yakından izliyorum' dedi ve bazı gözlemlerini şöyle paylaştı benimle.

'Irak'ta Saddam yönetimi devraldığında herkes önce çok mutlu oldu. Bir süre sonra Saddam gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya başladı. Ülkenin geleceği noktayı önce aydınlar fark etti ve Irak'ı terk etmeye başladılar. Ardından sermaye sahipleri, olabilecekleri fark etti ve ülkeden kaçmaya başladı ve ne yazık ki ülke eğitimsiz, üretmeyen, istihdam sağlamayan lümpen bir güruhun eline kaldı ve talihsiz ülkem kaçınılmaz sonu yaşadı ve artık eski güzel günlere dönme şansı yok.

Türkiye olarak o kadar benzer yönlerimiz var ki, yakından izliyorum sizin de aydınlarınız, eğitimli insanlarınız ülkenizi terk ediyor, aynen Irak'ta olduğu gibi. Sizin bize göre bir başka talihsizliğiniz daha var, siz bir yabancı göçü altındasınız, mülteci işgali altındasınız bu da sizin için tehlikeyi daha da artırıyor.'

Arkadaşımın yorumu hepimizin belki de bildiği ama belki de dillendiremediği bir gerçekti. Bunu dinlediğimde bir süre konuşamadım, ne kadar da doğru söylüyordu ve biz bu analizi yapamıyorduk.

Orhan Bey; Oluk oluk Türkiye'ye gelen sözde mülteciler, Türkiye'nin geleceğini tehdit ederken, iktidar hâlâ sözde Ensar olmaya devam edecekse, korkarım Türkler bir gün kendilerine Ensar aramak zorunda kalacaklar. "

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