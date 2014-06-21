Akademisyenler rahatsız: Yüzde 84'ü Türkiye'den gitmek istiyor

Öğretim Elemanları Derneği anketine göre akademisyenler Türkiye’de çalışmaktan memnun değil. Araştırmaya göre yüzde 84’ü yurtdışında bir üniversitede görev yapmak istiyor.

“Akademisyenlik Tanım” anketi yapan Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) ilginç tespitlere ulaştı. Bin 955 akademisyenin katıldığı ankette mobbinge uğradığını söyleyen akademisyen oranı yüzde 37 oldu. “Kısmen mobbinge maruz kaldım” diyenler yüzde 28 olurken, mobbinge uğramadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 35 olarak belirlendi.

Yurtdışına gitmek istiyorlar

Uğradıkları mobbing yüzünden kurum değiştirmek hatta yurtdışında çalışmak istediği görüldü. Kendi kurumundan ayrılmak isteyenlerin oranı yüzde 59 oldu. Yüzde 41’inin de üniversitesini değiştirmek istemediği aktarıldı. Yurtdışında çalışmak istediğini vurgulayan akademisyen oranının fazlalığı da dikkat çekti. Öğretim elemanlarının yüzde 84’ü Türkiye’den uzakta bir üniversitede görev yapmak istediğini belirtti.

Memnuniyet oranı yüzde 1

“Çalışma şartlarından memnun musunuz” sorusuna yüzde 12’si ‘evet’ derken, yüzde 45’i de ‘hayır’ yanıtını verdi. Ankette, akademisyenlerin sorunlarının başında ekonomik nedenler dikkat çekti. Yüzde 88’i maaşından memnun olmazken, memnun olanların oranı yüzde 1 olarak kayıtlara geçti. Akademisyenlik mesleğinin birçok sorunları olduğunu belirten öğretim üyeleri çocuklarının aynı mesleği seçmesini istemedikleri de dikkat çekti.

Elimde tez bekledim

Mobbingin başlıca nedeninin kişisel çıkarlar olduğunu vurgulayan ÖGEDER Genel Başkanı Vahdet Özkoçak kendisinin de mobbing mağduru olduğunu belirterek, “Yüksek lisans tezim hazır bir şekilde 3 yıl beklemek zorunda kaldım. Çünkü ‘seni doktoraya almayabiliriz bu bizim inisiyatifimizde’ dendi” diye konuştu

Maaşlarından memnun değiller

Ankette, akademisyenlerin sorunlarının başında ekonomik nedenler dikkat çekti.

Akademisyenlerin maaşları

Araştırma Görevlileri: 2 bin 200 TL

Yardımcı Doçent: 2 bin 900 TL

Doçent: 3 bin 300 TL

Profesör: 4 bin 200 TL