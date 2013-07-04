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Dünya

Akademisyenler Mısır'daki askeri darbeyi yorumladı

Ortadoğu uzmanı akademisyenler, Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbeyi mercek altına aldı

04 Temmuz 2013 15:07

Mısır’da meydana gelen askeri darbe sonucunda Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden alınması ve ordunun yönetime el koyması dünya genelinde tartışılmaya başlandı. Uluslararası ilişkiler uzmanları, meydana gelen darbenin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği konusunda birleşiyor.

 

'Tam bir askeri darbe'

 

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Mısır'da meşru yollarla seçilmiş bir hükümetin, ordunun devreye girerek görevden alınmasını “tam bir askeri darbe” olarak nitelendirirken, bu darbenin yumuşatılmaya çalışılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi. Erhan, "Darbenin yarısı, tamı olmaz. Mısır'da meşru yollarla seçilmiş yönetime yönelik yapılan hareket tam bir darbedir" dedi. Bazı yabancı ülkelerin açıklamalarında, Mısır'da yaşananları darbe olarak değerlendirmemesine de değinen Erhan, bu noktada uluslararası ilişkilerin temel kavramlarından olan "çıkar"ın devreye girdiğini söyledi.

 

Sırada Tunus mu var?

 

Erhan, Mısır'daki askeri darbenin Arap Baharı sürecinde en fazla Tunus'u etkileme ihtimali olduğunu belirtirken, "Nahda hareketine karşı grupların Selefileri de arkasına alarak eyleme geçmesi yönetimi zor durumda bırakabilir" değerlendirmesinde bulundu.

 

'Türkiye asla Mısır değil'

 

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu da, Mısır'da yaşananların sosyal medyada "28 Şubat" sürecine benzetilmesinin de doğru olmadığını dile getirerek, iki ülkenin karşılaştırılmasının imkânsız olduğunu söyledi. Sosyal medyada yer alan "Mısır'ın Tayyib'i devrildi" söylemine ilişkin Dedeoğlu, "Öncelikle Mısır ve Türkiye'yi hiçbir yönden karşılaştıramazsınız. Ne siyasi tarihimiz, ne de dış politikamıza benziyor. Bir de tabii 28 Şubat bu kadar sert değildi. Bu benzetmelerin hükümete aba altından sopa göstermek isteyenler tarafından üretildiğini biliyoruz. Türkiye, asla Mısır değil, bunu kabul etmek lazım" diye konuştu.

 

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