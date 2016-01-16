“Akademisyenler, memuriyetten bile atılabilecek”

“Bu suça ortak olmayacağız” diyen Barış için Akademisyenler Grubu’ndaki kişilere yönelik yapılan işlemler arasında hukuki inceleme, isim çıkarma işlemleri yapıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre YÖK’ün, hocalar için yasanın “ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak” maddesini işletebileceği ve bu gerekçe ile memuriyetten çıkarma cezasının verilebileceği belirtildi.

Maddenin işletilme gerekçesinin ise bir grup öğrencinin hocalarına destek yönünde “sonuna kadar yanınızdayım hocam” ifadelerini içeren bildiri yayımlamasına dayandırıldığı ifade edildi.