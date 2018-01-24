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"Akademisyenler, mecburi şark hizmeti yapacak" iddiası

Düzenleme vakıf üniversitelerini kapsamıyor

24 Ocak 2018 10:37

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yardımcı doçentlik unvanının kaldırılmasına yönelik çalışmasının ardından yeni bir projeye hazırlandığı belirtildi.

YÖK'ün 'seçkin' üniversitelerde doktora görenlerin, hekimler gibi mecburi hizmet yapmasını öngören bir çalışma başlattığı bildirildi. Bu akademisyenler için, 2 yıl Türkiye'nin çeşitli yerlerinde zorunlu görev yapması bekleniyor. Düzenlemenin kanun hükmünde kararname (KHK) ile çıkabileceği gelen bilgiler arasında.

Vakıf üniversitelerini kapsamıyor

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, büyükşehirlerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin tıpkı doktorlar gibi 'mecburi doğu hizmeti' yapacağı belirtildi. ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ ve Marmara gibi üniversitelerde doktorasını tamamlayan akademisyenlerin yüzde 80'i en az 2 yıla kadar Anadolu üniversitelerinde görev yapacak. Görev sürelerini tamamlayan akademisyenler doktorasını aldıkları üniversiteye geri dönebilecek. Yeni düzenleme vakıf üniversitelerinde görevli personeli kapsamıyor. Bugün itibariyle devlet üniversitelerinde görevli akademisyen sayısı ise yaklaşık 130.000.

YÖK'ün yaptığı çalışmaya göre mecburi hizmet, ilgili üniversitedeki doktor unvanlı akademisyenlerin yüzde 80'ini kapsayacak. Doktorasını verdiği üniversitede kalacak akademisyenler için ise bilimsel araştırma ve keşif şartı aranacak. Özellikle ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerde öğretim üyesi olarak kalmaya devam etmek için üstün başarı koşulu getirilecek. YÖK, bu koşulla üniversitelerdeki rekabet ortamının artacağını iddia ediyor

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