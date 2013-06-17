Kazlıçeşme'de kaç kişi toplandı; 1,2 milyon kişi mi, yoksa dörtte biri mi?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden Doç. Dr. Taylan Cemgil, Fizik Bölümü'nden Doç. Dr. Erkcan Özcan, Siyaset Bilimi'nden Doç. Dr. Koray Çalışkan AKP'nin dün Kazlıçeşme meydanında düzenlediği mitingde kaç kişi olduğunu hesapladı. Akademisyenler alanın büyüklüğünü göz önünde bulundurarak alanda maksimum 500.000 durabileceğini, fakat 295.000 katılımın daha isabetli bir rakam olacağını belirtti. Öte yandan Sabah gazetesi, birinci sayfasından "Milli İradeye Saygı" mitingine 1 milyon 200 bin kişinin katıldığını yazdı.

Radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler, nasıl bir hesaplama yöntemine başvurduğunu ve vardıkları sonucu şöyle anlattı: 'Kazlıçeşme’de miting alanının bulunduğu arazi 17 hektar, yani 170 bin metrekare. Mitingin hava fotograflarının incelenmesini takiben alana kalabalığı yerleştirdiğimizde miting kalabalığının yaklaşık 125 bin metrekareye yayıldığını söyleyebiliriz. Bu hesaba dev platform ve güvenlik bölümü olarak ayrılmış alanlar dahildir ve o alanlarda da miting gerçekleştiği varsayılmıştır. Mitinglere kaç kişinin katıldığı bilim dünyasında 1960’lardan beri Kalabalık Yoğunluğu Belirlenmesi yöntemiyle hesaplanmaktadır. Literatürde normal kalabalıklar için iki metrekarede 1 kişi, yoğun kalabalıklar için metrekarede iki kişi, çok yoğun kalabalıklar için metrekareye dört kişi ortalaması kabul görmüştür.

Yukarıdaki alan hesabına göre Kazlıçeşme miting alanına çok yoğun kalabalık olarak maksimum yaklaşık 500.000 kişi katılabilir. Miting alanı hava fotografı analizimizde miting alanının 60 bin metrekaresinin aşırı yoğun, 15 bin metrekaresinin yoğun ve geri kalanın ise düşük yoğunluklu kalabalığa sahip olduğu görülmüştür. Dolayısıyla AK Parti mitingine en fazla 295 bin kişinin katıldığını söylemek isabetli olacaktır.'