T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKADEMİSYENLER İÇİN YÖK'TEN İZİN İSTENECEK İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2011 19:45

-AKADEMİSYENLER İÇİN YÖK'TEN İZİN İSTENECEK İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - İstanbul Bilgi Üniversitesinde hazırlanan bir bitirme projesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 3 akademisyenin ifadesinin alınabilmesi amacıyla YÖK'ten izin isteneceği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Bilgi Üniversitesinin, bir bitirme projesine ilişkin 3 akademisyen hakkında ''görevi kötüye kullanmak'', 2 öğrenci hakkında da ''müstehcenlik'' iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılığın 3 akademisyenin ifadelerine başvurabilmek amacıyla Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) izin almak için yazı göndereceği öğrenildi.  Haklarında soruşturma yapılan 2 öğrencinin de daha önce alınmamışsa, ifadelerine başvurulabileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24