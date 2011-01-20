-AKADEMİSYENLER İÇİN YÖK'TEN İZİN İSTENECEK İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - İstanbul Bilgi Üniversitesinde hazırlanan bir bitirme projesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 3 akademisyenin ifadesinin alınabilmesi amacıyla YÖK'ten izin isteneceği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Bilgi Üniversitesinin, bir bitirme projesine ilişkin 3 akademisyen hakkında ''görevi kötüye kullanmak'', 2 öğrenci hakkında da ''müstehcenlik'' iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılığın 3 akademisyenin ifadelerine başvurabilmek amacıyla Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) izin almak için yazı göndereceği öğrenildi. Haklarında soruşturma yapılan 2 öğrencinin de daha önce alınmamışsa, ifadelerine başvurulabileceği bildirildi.