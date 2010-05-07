Akademisyenler için askerlik açıklaması

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Bunun daha önce Türkiye'de uygulandığını bildiren Özcan, eskiden öğretmenlerin belirli eğitimi aldıktan sonra askerlik dönemlerinde de bulunduğu okulda öğretmenlik yaparak askerlik hizmeti verdiklerini hatırlattı.



Özcan, şunları kaydetti; ''Akademisyenlerin askerlik hizmeti verirken sadece bulunduğu bölgede değil, ihtiyaç duyulan yere giderek eğitim vermesi şartıyla askerlik hizmetini tamamlaması konusunda yeni bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim öğretim üyesi ihtiyacı olan pek çok üniversitemiz var.



Örneğin Ankara, İstanbul, İzmir gibi öğretim üyelerinin fazla olduğu şehirlerden az olan başka şehirlere versek ve askerlik hizmetlerini bu bölgelerde yapsalar ülke için faydalı olur. Konuyla ilgili şu anda sadece konuşuyoruz. İnceleme yapıp ordu tarafıyla da görüşüp gerekli bilgileri öğrendikten sonra belki böyle bir çalışma yapılabilir.'' (ntvmsnbc)