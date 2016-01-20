Akademisyenler bildirisini sınavda soran öğretim üyesine soruşturma

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökçen Alpkaya hakkında, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin bildirisini sınavda sorduğu gerekçesi ile soruşturma açıldı.

Radikal'de yer alan habere göre; Ankara Üniversitesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi”nin yayımladığı bildirinin sınav sorusu yapıldığı haberleri üzerine, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçen Alpkaya hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında "Akademisyenler Bildirisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Sınav Sorusu Oldu" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçen Alpkaya ile ilgili konunun incelenmesi ve soruşturulması için gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

"Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildiriye imza atan 33 akademisyen gözaltına alınmıştı.