Akademisyenin üç oğlu IŞİD’e katıldı!

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Süleyman Bengi İ.’nin (19) 16 yaşında ikiz erkek kardeşleri Dilar ve Dilşat’ı da yanına alarak Suriye’de terör örgütü IŞİD’e katıldığı tespit edildi. Öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İ. üç oğlunun bulunması için Cumhurbaşkanı, Başbakan, MİT ve emniyetten yardım istedi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, bir üniversitede öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. M.Şefik İ.’nin 3 oğlu IŞİD’e katıldı. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Süleyman Bengi İ.(19), 16 yaşındaki ikiz erkek kardeşleri Dilar ve Dilşat’ı da yanına alarak Suriye’ye geçti.

IŞİD’e katılan kardeşler, ardından Irak’a gitti. Aile, 3 gencin geri getirilmesi için Cumhurbaşkanı, Başbakan, MİT ve emniyetten yardım istedi.

Not bırakıp gitti

Süleyman Bengi İ., 10 Mart’ta Ankara’da kaldığı öğrenci konukevinden “Selamünaleyküm anneciğim, eşyalarımı fakirlere dağıtırsınız. Allah’a emanet olun” notu bırakarak ortadan kayboldu. Aynı gün Diyarbakır’da ailesiyle kalan 16 yaşındaki ikiz erkek kardeşler Dilar ve Dilşat’tan da bir daha haber alınamadı.

3 çocukları ortadan kaybolan aile, emniyete başvurdu. Ankara ve Diyarbakır’da polis alarma geçti. Her iki kentte yapılan aramalarda 3 kardeşin izine ulaşılamadı. Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm il emniyet müdürlükleri ile sınır kapılarındaki güvenlik birimlerini 3 kardeş konusunda uyardı. 3 gencin sınıra gittiklerine ilişkin görüntülere ulaşıldı. MİT’e de bilgi aktarıldı ve çocukların Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldıkları belirlendi.

Suriye’den Irak’a geçmişler

Süleyman Bengi İ.’nin sınırı geçtikten sonra ailesine, “Burada huzuru bulduk, bizi merak etmeyin” diye mesaj attığı öğrenildi. Aile, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT ve emniyetten çocukların geri getirilmesi için yardım istedi. MİT, yaptığı çalışmada çocukların Suriye’den Irak’a geçtiğini belirledi.

Burada çocuklarla bağlantı kuruldu. Halen Irak’ta IŞİD’in kontrolündeki bölgede bulunan 3 kardeşin getirilmesi için diplomatik çalışmalar devam ediyor. S. Bengi İ.’nin kimlerle bağlantıya geçtiği, IŞİD’e katılmaları için bağlantıların kimler tarafından yapıldığı da araştırılıyor.

Aile perişan durumda

Süleyman Bengi’nin kendi halinde başarılı bir öğrenci olduğu, ancak Ankara’da gittiği dernek ve bir kitapevindeki telkinlerin ardından çizgisinin değiştiği öne sürülüyor. Üç çocuğu kaybolan aile perişan oldu. Hürriyet’in telefonla ulaştığı aile, “Biz çocuklarımıza insan sevgisini öğrettik. Bu noktaya nasıl geldiler anlayamadık. Dernekler, okudukları kitaplar çocuklarımızı bu noktaya getirdi. Devletimizden çocuklarımızı bir an önce getirmesini istiyoruz” dediler.

2 bin 307 Türk katıldı

Kayıtlara göre bugüne kadar 2 bin 307 Türk vatandaşı IŞİD’e katıldı. Bu kişilerden bin 500’e yakını halen IŞİD’in kontrolündeki bölgelerde ve çoğu ise IŞİD ile birlikte savaşıyor. Türkiye’de 2014 ve 2015 yılının ilk 3 ayında 680 aile, IŞİD’e katılan çocukları için kayıp başvurusunda bulundu.

Terör ve istihbarat birimleri, yapılan araştırmada kayıp başvurusu yapılan kişilerin Suriye’ye geçiş yaptıkları ve IŞİD kamplarında eğitim gördükten sonra içsavaşa katıldıkları belirledi. Bugüne kadar IŞİD saflarında geçen 11 Türk çatışmalarda hayatını kaybetti.

Türkiye’den IŞİD’e katılanların çoğunun dernek, vakıf veya sosyal medya üzerinde örgütle bağlantıya geçtikleri, burada bağlantı kurdukları kişiler tarafından yasadışı yollarla sınırdan geçişleri sağlandıkları öğrenildi.

IŞİD’e katılanların bağlantıları araştırılırken, çocukları için kayıp başvurusunda bulunan ailelerle de görüşülüyor. IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olabileceği tahmin edilen ve bu örgütlere eleman temin eden dernekler de incelemeye alındı. Şu ana kadar 7 dernek ve vakıf belirlendi.