Akademisyene polis dayağına 'bu basit yaralama' diye soruşturma yok!

Gezi eylemlerinde polislerce dövülerek gözaltına alınan akademisyen E. Osman Erden'in suç duyurusu savcılık tarafından "basit müdahale gerektiren yaralanma" olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. E. Osman Erden, Gezi eylemleri sırasında 13 Temmuz günü TMMOB tarafından yapılacak basın açıklamasını izlemek için gittiği İstiklal Caddesi'nde gözaltına alınmıştı.

Erden o gün yaşadıklarını, "açıklamaya yetişemedim, cadde üzerinde hareketlilik vardı. Polisin akrep denilen araçtan attığı plastik mermilerden biri bana isabet etti. Bir arkadaşımın cafesine girdim. Çıktığımda ise gözaltına alındım. Polis tarafından hastaneye götürüldüğümde dudağım patlamıştı ve vücudumda morluklar vardı. Ama orada düzenlenen raporu ben görmedim bile" diyerek anlatıyor. Cumhuriyet'ten Murat İnceoğlu'nun haberine göre, serbest bırakılmasının ardından Erden kendisini gerekçesiz olarak gözaltına alan ve döven polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nın Türkiye Şubesi Başkanlığı görevini de yürüten Erden'in şikâyeti ile yürütülen soruşturmada savcılık önceki gün kendisine kovuşturmaya gerek olmadığını iletti. Savcılık Erden ile birlikte, Gökhan İrez, Gökhan Tanrıverdi, Şevket Tokdabayev, Okan Ersoy ve Onur Karataş'ın şikâyetleri karşısında, "basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte yaralandığı, bir kısmında ise herhangi bir harici travmatik lezyon bulunmadığı" şeklindeki doktor raporu nedeni ile polisler hakkında kovuşturmaya gerek duymadı.

Erden'e dava açıldı

Yolda yürürken gerekçesiz bir şekilde ve uyarı yapılmadan dövülerek gözaltına alındığını dile getiren Erden, savcılık tarafından yazılan karar metninde polise taş ve sopalarla saldırıldığı şeklinde ifadelerin gerçek olmadığını söyledi. Erden, "Sadece slogan atılıyordu, taş atan, sopa ile saldıran filan yoktu. Sığındığım cafeden çıkarken de gözaltına almadan önce uyarı filan yapılmadı" dedi. Polisler hakkında şikâyette bulunmasının ardından hakkında "izinsiz gösteriye katıldığı ve polislere mukavemet gösterdiği" gerekçesiyle dava açılan Erden 25 Şubat 2014 günü 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.