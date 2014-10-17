Akademisyene 'Kürtçülük yapıyorsun' diyen profesöre soruşturma açıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Eğitim Fakültesi’nde, “PKK üyesidir, Kürtçülük yapıyor. Tehlikeli birisi” diyerek, bir araştırma görevlisinin tez çalışmasını engellediği iddia edilen Prof. Dr. Necmettin Kamil Sevil hakkında “hakaret ve görevini kötüye kullanma” iddiasıyla soruşturma açıldı. Prof. Sevil’in ayrıca, bir doçente “Siz Akdenizli uyuşuklarsınız” dediği, bir okutmana “Laz olduğun için kafan çalışmaz” diye hakarette bulunduğu ve okutman bir kadının kilosuyla alay ettiği öne sürüldü.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde, 2006 yılından bu yana araştırma görevlisi olan Alasgar Özperçin geçen yıl tez hocası olan Prof. Dr. Necmettin Kamil Sevil’den şikâyetçi oldu.

Özperçin’in iddiasına göre Prof. Sevil, 6 yıllık tez hocalığı döneminde görevini yerine getirmediği gibi, “Senin zekân sosyal bilimlerde tez yapmaya yetmiyor, yetersizsin” diye aşağıladı. Prof. Sevil, iddiaya göre, tez jürisine girecek öğretim üyelerini arayarak, Özperçin hakkında, “PKK üyesidir. Kürtçülük yapıyor. Tehlikeli birisi” dedi ve jürinin geri çekilmesine yol açtı. Prof. Sevil, bu iddialarını ortak alan olarak kullanılan yerde de yineledi.

‘Sen Laz olduğun için, kafan çalışmaz’

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, Özperçin’in şikâyeti üzerine İÜ, Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan’ı atayarak, inceleme yapmasını istedi. İfadesi alınan Prof. Sevil, Özperçin’in başarısız olduğunu ve bu yüzden asılsız iddialarda bulunduğun savundu. Tanık olarak dinlenen Doç. Dr. N.N.L. ise Prof. Sevil’in öğrenciler arasında memleketlerine göre ayrımcılık yaptığını ifade etti. Ayrıca Özperçin’in jürisi için aradığı bir akademisyenin, “Bu, Necmettin’in anlattığı öğrenci. Ne olur beni bulaştırma, hatta sen de bulaşma. Bu öğrenci Kürt’müş, Kürtçülük yapıyormuş” dediğini anlattı. Prof. Sevil’in, kendisi hakkında da “Siz Akdenizli uyuşuklarsınız, tembelsiniz” dediğini ileri sürdü. Okutman Y.K.G ise Prof. Sevil’in bizzat kendisinin kilosuyla alay ettiğini, “Laz olduğun için kafan öğleden sonra çalışmıyor” dediğini anlattı. İncelemeyi yapan Prof. Aslan, Prof. Sevil hakkında soruşturma izni verilmesi istedi.

Soruşturmacı olarak atanan Prof. H. Birsen Öz de Prof. Sevil’in, Özperçin’in “insan onurunu zedeleyen söz ve davranışlarda bulunduğunu, yüzünde, gıyabında ve akademik camiada illegal örgüt üyesi olarak tanınmasına, etnik, bölgesel ve benzeri özellikleri ile anılmasına” neden olabilecek sözler sarf ettiği sonucuna vardı. YÖK Disiplin Yönetmeliği’ne göre “iş arkadaşına, personele ve öğrencilere kötü muamelede bulunmak ve sataşmak” şeklindeki iki ayrı suçtan Prof. Sevil‘e ‘kınama’ ceza verilmesini önerdi. Ancak bu cezanın, “üniversiteye yapmış olduğu hizmetler” göz önüne alınarak, “görevde ve davranışta daha dikkatli olması gerektiği yazıyla bildirilmesi” kaydıyla uyarı cezasına dönüştürülmesini önerdi. Evrak dekanlığa gönderildi.

Dekan Selahattin Dilidüzgün ise Prof. Sevil’in Özperçin için “İllegal örgüt üyesi” dediği yönündeki iddianın bir tanığa dayandırıldığını, onun da dolaylı olarak duyduğunu savundu. Dekan Dilidüzgün, Prof. Sevil’in “gerek annesinin vefatı, gerekse geçirdiği rahatsızlığın etkileri nedeniyle zaman zaman sert bir mizaç sergilediğini, öğrencilerle bazı çatışmalar yaşadığını” kabul ederken, “ülkemizde Fransız dilbilim ekolünün önemli bir temsilcisi olduğu” için disiplin cezasına gerek görmedi.

Rektörlük soruşturma izni verdi

Özperçin de, avukatı Aslı Kazan Gilmore ve Serdar Laçin aracılığıyla savcılığa başvurarak, Prof. Sevil hakkında ‘görevini kötüye kullanma ve hakaret’ iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise bu suçlar görev sırasında işlendiği gerekçesiyle soruşturma izni verilmesi için İÜ Rektörlüğü’ne başvurdu. Rektörlük ise son soruşturma için heyet oluşturdu. Aralarında Hukuk Fakültesi Dekanı Adem Sözüer’in de olduğu üç profesörden oluşan heyet, geçen 20 Ağustos’ta verdiği raporunda, Sevil’in ifadelerinin hakaretamiz olduğunu belirterek, her iki suçtan da dava açılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Rektörlük de bu rapor doğrultusunda Prof. Sevil için soruşturma izni verdi.