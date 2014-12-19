Akademisyene Erdoğan'a hakaretten 11 ay hapis cezası

Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse, Berkin Elvan yürüyüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay hapse mahkum edildi. Karar, Yargıtay'a götürülecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 38 yaşındaki Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse, Gezi olayları sonrası hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümünün proteste edildiği gösteride dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a "hakaret" ettiği gerekçesiyle 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yargılandı.

Mahkeme heyeti, bugün görülen karar duruşmasında, akademisyen Köse’ye 11 ay hapis cezası verdi, ancak ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararı verildi. Köse’nin avukatı da kararı temyiz etmek için Yargıtay’a başvuracaklarını söyledi.



İstanbul Taksim’deki gezi parkı’ndaki ağaçların kesilmesini proteste etmek için çıkan eylemlerde 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın, 16 Haziran 2013 tarihinde başına göz yaşartıcı gaz kapsülü isabet etti. Tedavi altına alınan Berkin Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetti. 12 Mart 2014 tarihin de karaman’da Gençlik Kültür Evi Derneği tarafından Berkin Elvan’ın ölümünü protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Erdoğan’a ‘hakaret’ suçundan yargılandı

Gösterinin ardından Karaman Cumhuriyet Savcısı Celalettin Evran, tarafından gösteriye katılanlardan ‘Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse ile Mehmet Hüner tarafından iki defa ‘Hırsız Tayyip Erdoğan’ şeklinde sloganlar atıldığı, şüpheli Fatma Eser Gün tarafından iki defa ‘Katil Tayyip hesap verecek’ şeklinde slogan atıldığı belirtilerek, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, “Şüphelilerin bu sloganlarla Başbakanlık görevini yürütmekte olan kamu görevlisine karşı görevinden dolayı onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettikleri, böylece hakaret suçunu işledikleri CD kayıtları kamera kaydı çözümleri kimlik tespit tutanakları ve tüm dosya kapsamında anlaşılmaktadır.”denildi.

CHP’li vekillerden akademisyene destek

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Karaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yargılanan Elifhan Köse ile birlikte Mehmet Hüner ve Fatman Eser, yeniden hakim karşısına çıktı. Davanın bugün yapılan ikinci duruşmaya akademisyen Elifhan Köse’yi desteklemek için CHP’li Konya Milletvekili Atilla Kart, İzmir Milletvekili Hülya Güven, Balıkesir Milletvekili Nedret Akova, eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, CHP Parti Meclis Üyesi Ahmet Ertuğrul, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı.

11 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, ‘hakaret’ suçundan yargılanan Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse’ye 11 ay hapis cezası verdi. Ancak, ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararı verildi. Heyet, sanıklar Mehmet Hüner ve Fatma Eser Gün hakkında da 7 bin’er lira para cezası verdi. O iki sanığında cezasının ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararı verildi.

Karar yargıya taşınacak

Davanın ardından Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse’nin avukatı Genco Yıldırım, kararı temyiz için Yargıtay’a başvuracaklarını belirtti. Kararın evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirten Yıldırım, “Evrensel hukuk kurallarına aykırı olarak oluşturulan dava yine evrensek hukuk kurallarına aykırı olarak sonuçlandı. Sonuna kadar gidilecek. Bu hem ifade özgürlüğünün kısıtlanması, hem de özel hayatın gizliliği anlamında ciddi bir problem. Hukuk her geçen gün daha kötüye gidiyor. Hukuk herkese lazım”dedi.



Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse de mahkemenin verdiği karar hakkında konuşmak istemediğini belirtildi.

Mahkeme kararı protesto edildi

Davanın ardından Köse’yi desteklemek için gelen aralarında CHP’li milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi adliye önünde kararı proteste etti. Köse’yi de alkışlarla destekledi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 35 yıllık bir hukukçu olduğunu belirterek, “Bir ceza muhakemesinde ara kararı usulünün böylesine ihlal edildiği bir uygulama görmedim. Yargının geldiği tabloya bakar mısınız? Doğrudan hükümetin yarattığı iklimin tesiriyle hükümetin baskı talimat ve telkinleriyle hüküm kuran bir yargı mekanizması.”dedi. CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven, kararın siyasi bir karar olduğunu ifade etti.



Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca ise, kararı kınadığını ve yargının bağımsız olması gerektiğini belirtti.