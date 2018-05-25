Akademisyenden kadın öğrencilere taciz ve tehdit

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde okuyan kadın öğrenciler taciz iddiasıyla bir öğretim üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tehdit iddialarında da bulunan öğrencilerin suçladığı öğretim üyesi E.K. ise kendini, “Alkollüydüm” diyerek savundu.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre öğrenciler cep telefonlarına E.K. tarafından atılan cinsel içerikli mesajları delil olarak sundu. Cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini kabul eden E.K., “Bu şahıslar ile ‘Güzelsin, sevgilin olmak isterim’ gibi yazışmalarım olmuştur. Ancak bu yazışmalarım alkol etkisi altında yazılmıştır” diyerek savundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Ana Bilim Dalı’nda eğitim alan kadın öğrenciler, araştırma görevlisi E.K. hakkında, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma sonunda E.K. hakkında dava açıldı. Davanın ilk celsesinde, E.K.’nin öğrencilerin cep telefonlarına gönderdiği “Çok hoşsun” , “Sana bayılıyorum” , “Sevmem iltifat etmeyi de edilmesini de gerçekler gerçek duygu ve düşüncelerim”, “Çok güzelsin kız cadı” , “Çok çok hoşsun ve bayılıyorum sana” , “Evlilik kısıtlamaz bu işleri gönül bu laf dinlemez” , “Ama senden hoşlandığım gerçeği değişmeyecek”, “Öpücüğü tercih ederdim” şeklindeki mesajlar delil olarak sunuldu.

"Tehdit edildim"

Kadın öğrencilerden birisi, “Taciz içerikli mesajlar atıyordu. Korktuğum için şikâyette bulunamadım. Üniversiteye şikâyet etmiştim, ancak eşinin hamile olduğunu öğrenince bu şikâyetimden de vazgeçtim. Telefonumda arıza çıktığından mesajları kaydedemedim. Okula başladığım günden beri taciz ediliyorum. Bölüm başkanımıza durumu sözlü olarak bildirdik, ama herhangi bir değişiklik olmadı. Bu süreçte dışarıdan da tehdit aldım. Bu nedenle şikâyette bulunamadım. Şikâyetçiyim” dedi.

"Alkollüydüm"

Öğrencilere mesajlar gönderdiğini kabul eden öğretim görevlisi E.K. kendini, “Alkollüydüm” diyerek savundu. E.K., ifadesinde, “6 yıldır Ağrı ilinde görev yapmaktayım. Bahsetmiş olduğunuz konu iki yıl önce gerçekleşti. Bu şahıslar ile normal zamanda belirli ölçüdeki samimiyete dayalı olarak kendileriyle bu olayların yaşandığı dönemlerde mesajlaştığım oluyordu. Tam olarak hatırlamadığım tarihte alkollü olduğum zamanlarda bu şahıslar ile ‘Güzelsin, sevgilin olmak isterim’ gibi yazışmalarım olmuştur. Ancak bu yazışmalarım alkol etkisi altında yazılmıştır” dedi.



E.K. bu davanın, dersinden başarısız olan öğrencilerinin kendisine yönelik “şantajları” sonucu açıldığını da iddia etti. E.K., kadın öğrencilerin okulda kendisine karşı eylem planı içerisinde olduğunu ve olayın okul idaresine intikal etmesi sonucu sınıfının değiştirildiğini de anlattı.



Davada bölümün değişik sınıflarından kadın öğrenciler de taciz ve tehditlere tanık oldukları yönünde ifade verdi. Dava 3 Temmuz’a ertelendi.