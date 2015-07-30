Akademisyen Koray Çalışkan hakkında suç duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına, devletine ve kurumlarına karşı hakaret, küçük düşürme ve iftira suretiyle anayasal düzeni aşağıladığı iddiasıyla Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Koray Çalışkan hakkında attığı twit yüzünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkanı Avukat Hüseyin Kaya, suç duyurusunda bulunmadan önce Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"Türkiye'nin çok yönlü ulusal ve uluslararası saldırıların odağı haline getirilmeye çalışıldığını" belirten Kaya, "Dünyaya düzen vermek isteyenler ve taşeronlarının akıl almaz saldırı yöntemlerinden biri de kuşkusuz medya ve özelde sosyal paylaşım ağlarıdır" dedi.

Hukukçular olarak, sosyal medyayı eleştiri ve özgürlükler konusunda bir alan olarak gördüklerini ifade eden Kaya, bu alanın, aynı zamanda "başka özgürlükleri ortadan kaldırıcı, kamu düzenini yok edici ve iftira ve hakaretlerin yer aldığı bir sürece doğru gittiğini" kaydetti.



HUDER Başkanı Kaya, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılda başarmış olduğu kendi cumhurbaşkanını seçebilme yetisine ve milleti ve devleti şahsında temsil eden Cumhurbaşkanı'na iftira atılmasına, bu yolla devlet güvenliğinin ve millet birliğinin zaafa düşürülmesine sessiz kalamayız. İsimlerini bizzat savcılıklara ihbar edeceğimiz bu fitne suçlularının yaptıkları saldırıların, cumhurbaşkanı şahsında bir bütün varlığımız olduğunu biliyoruz. Bu itibarla kökü dışarıda olan sözde aydın, sosyal medya fitnecilerini şiddetle kınıyoruz."



Suç duyurusu dilekçesinden

HUDER Başkanı Kaya'nın suç duyurusu dilekçesinde "Koray Çalışkan'ın sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili mesnetsiz alenen iftirada bulunduğu, Cumhurbaşkanına karşı ağza alınmayacak şekilde paylaşımlarda bulunarak, temelinde Cumhurbaşkanının şahsına, Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenine karşı suç işlemekte olduğu" savunuldu.



Dilekçede şunlar kaydedildi

"Topyekun olarak sürdürülen uluslararası ve ulusal odakların saldırılarına uygun bir tutumla hareket etmektedir. Ülkenin güvenliği ve düzenini bertaraf etme amacındaki bu eylemler, toplumsal dayanışmayı da ortadan kaldırmaya, milli çıkarlarımızın zarar görmesine matuf, kasıtlı davranışlar olarak değerlendirilecek niteliktedir. Şüphelinin medya ve sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarının incelenerek, hakkında kamu davası açılması gerekmektedir."