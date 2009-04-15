Akademisyen gözaltılarına Hacettepe protestosu

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) öğretim üyeleri, "Ergenekon" soruşturması kapsamında bir grup akademisyenin gözaltına alınmasını protesto etti.



HÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen eyleme, HÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Geçim ve Prof. Dr. Sevil Gürgan'ın yanı sıra çok sayıda fakülte dekanı ve öğretim üyesi, yakalarına beyaz kurdeleler takılı cübbeleri ve beyaz önlükleriyle katıldı.



Atatürk anıtına çelenk bıraktılar



Atatürk anıtı önüne kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakan öğretim üyeleri adına HÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşin Bakkaloğlu açıklama yaptı.



Prof. Dr. Bakkaloğlu, son günlerde Türkiye'nin gündeminde yaşananların akademisyenleri kaygılandırdığını belirterek, özellikle gençlerin yetiştirilmesinde özveriyle hizmet veren yükseköğretim kurumlarının üst düzey yöneticilerinin maruz kaldıkları uygulamalardan, derin üzüntü duyduklarını ifade etti.



Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın dünya çapında bir cerrah olduğunu, dünya çapındaki organizasyonların ve akademik yükseltmelerin içinde yer aldığına dikkati çeken Bakkaloğlu, 18-21 Nisan'da Türkiye'de düzenlenecek "International Pediatric Transplantation Association" etkinliğinin açılış konuşmasını Haberal'ın yapmasının planlandığını, ancak üst düzey akademisyenler ve başkanların, protesto amacıyla konferansı iptal etme teklifinde bulunduğunu kaydetti.



Bakkaloğlu, uluslararası akademik platform temsilcilerinin kaygılarını yüzlerce mail yoluyla kendilerine ilettiklerini aktararak konferansın iptal edilebileceğini öne sürdü.



Saygı duruşunun ardından, alkışlar eşliğinde protestoyu sürdüren öğretim üyeleri, daha sonra dağıldı.

