Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız, tutuklandı

Kadın cinayetleri Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Akademisyen Aylin Sözer'i (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi) öldürdüğünü itiraf eden Kemal Ayyıldız tutuklandı.

Olay sonrası gözaltına alınan zanlı Kemal Ayyıldız, çıkarıldığı mahkemece "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Zanlı Ayyıldız, polis ifadesinde Sözer'i boğazını keserek öldürdüğünü, evi daha sonra ateşe verdiğini söylemişti.

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Dün neler yaşandı?

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) ile kardeşi Nilay Sözer, Maltepe’de Barış Apartmanı’nın farklı dairelerinde oturuyordu. Kardeşinden haber alamayan Nilay Sözer, dün polise başvurdu. Saat 12.30 sıralarında Aylin Sözer’in dairesine giden polisler, içeriden sesler duyunca kapının zilini çaldı, ancak kimse açmadı. İçeride bulunan ve polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Ayyıldız (32), kapının arkasına evde bulunan eşyalarla yığınak yaptı.

Polis ekipleri kapıyı çilingire açtırıp içeri girince duman ve alevlerle karşılaştı. Hemen itfaiyeye haber verildi.

Polisler, gözaltına almaya çalıştıkları Ayyıldız'ın saldırısına uğradı. Ayyıldız, polislerin de üzerine yanıcı sıvıdan dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralanırken, etkisiz hale getirilen şüphelinin üst aramasında Aylin Sözer’e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu.

Gözaltına alındıktan sonra ekip otosuna götürülen Ayyıldız'ı dışarıda toplananlar linç etmek istedi.

Kemal Ayyıldız ifadesinde neler söyledi?

Maltepe’de, öğretim görevlisi Aylin Sözer’i bıçakla boğazını keserek öldürüp, yakan Kemal Ayyıldız, ifadesinde, “Ben 10 yıl önce askerden geldikten sonra internette sohbet sitelerinin birinde Aylin Sözer ile tanıştım. İnternette tanıştıktan sonra görüşmeye başladık. Zaman zaman görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu süreçte ben evlendim. Evlendikten sonra bir süre görüşmedik ancak daha sonra yeniden görüşmeye başladık. Zaman zaman aramızda sorun çıkıyordu, görüşmüyorduk. Benim evliliğimden çocuklarım oldu. Eşimle aram bozuldu. Eşim çocuklarımızı yanına alarak Manisa’ya gitti. Aramızda boşanma davası var. Bir aydır da Aylin Sözer’le aramızda sorunlar vardı. Sabah erken saatte evine gittim. Biraz alkol aldıktan sonra, yılbaşında Manisa’ya giderek, yılbaşını çocuklarımla geçirmek istediğimi söyledim. Bu sözlerime çok sinirlendi. Yılbaşını kendisiyle geçirmemi istiyordu. Aramızda tartışma başladı. Ben kavgaya son vermek için arkamı dönüp çıkmak istediğimde eline geçirdiği bıçağı bana salladı. Aramızda boğuşma başladı. Ben bıçağı elinden alarak salladım. Boğazı kesilerek yere yığıldı. Nefes almadığını fark ettim. Ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra çakmak gazı tüpünü alarak üzerine doğru püskürttüm ve ateşe verdim. Eve hırsız girmiş havası vermek istiyordum. Bu nedenle bazı ziynet eşyalarını da alarak cebime koydum. Daha sonra kapıda polisin olduğunu fark ettim. Kapıyı açmaya çalışıyorlardı. Çok tedirgin oldum. Ben de doğalgaz borusunu kopartarak yangın çıkardım” dediği iddia edildi.