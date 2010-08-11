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Ekonomi

AKADEMİK PERSONEL ALINACAK ANKARA (A.A)

11 Ağustos 2010 13:23

-AKADEMİK PERSONEL ALINACAK ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Ordu ve Erzincan üniversiteleri çeşitli fakültelerde istihdam edilmek üzere akademik personel alacak. Üniversitelerin akademik personel alımına ilişkin duyuruları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi için 3'ü profesör, 10'u yardımcı doçent olmak üzere toplam 13, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Eğitim ve Fen Edebiyat fakülteleri için 3'ü doçent, 3'ü yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 akademik personel alacak.

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