-AKADEMİK PERSONEL ALINACAK ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Kırklareli, Pamukkale ve Zonguldak Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Alımlara ilişkin duyurular 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlandı. Duyurulara göre, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi için daimi statüde 1 doçent alacak. Tıp Fakültesinin dahili tıp bilimleri bölümü, iç hastalıkları anabilim dalı için 1 doçent istihdam edilecek. Adaylar başvurularını, 15 gün gün içinde Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. -KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü de 1 doçent alacak. Tıp Fakültesinin iç hastalıkları anabilim dalında görevlendirilmek üzere hematoloji alanında yan dal ihtisası yapmış, 1 doçent alınacak. Müracaat etmek isteyenler geniş bilgiyi, http:\\www.karaelmas.edu.tr sayfasında temin edebilecekler. -KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Öte yandan Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 2 profesör, 12 yardımcı doçent alımında bulunacak. Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar, bölümler ve sayıları şöyle: ''Fen Edebiyat Fakültesinin felsefe, kimya, psikoloji, tarih bölümleri için 7 yardımcı doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin iktisat ve uluslararası ilişkiler bölümü için 2 yardımcı doçent, Teknoloji Fakültesinin elektrik - elektronik mühendisliği bölümü için 1 yardımcı doçent, Sağlık Yüksek okulu için (psikiyatri ve aile hekimliği alanında ihtisas sahibi olması şartıyla) 2 yardımcı doçent.'' Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen, Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapacaklar.