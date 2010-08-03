-AKADEMİK PERSONEL ALIMLARI ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Süleyman Demirel (Isparta), Onsekiz Mart (Çanakkale) ve İnönü Üniversitesi (Malatya) Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Rektörlüklerin alımlara ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, daimi statüde 13 profesör, 14 doçent alımında bulunacak. Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar, birimleri ve sayıları şöyle: ''Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin inşaat, makine ve bilgisayar mühendisliği bölümleri için 2 doçent, 2 profesör, Fen Edebiyat Fakültesinin fizik, kimya, biyoloji bölümleri için 3 profesör, 3 doçent, Tıp Fakültesinin dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölümü için 5 profesör, 2 doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin iktisat bölümü için 1 profesör, 2 doçent, Ziraat Fakültesinin tarımsal biyoteknoloji, tarımsal yapılar ve sulama ile tarım makinaları bölümü için 1 profesör, 7 doçent, İlahiyat Fakültesinin temel İslam bilimleri bölümü için 1 profesör, Hukuk Fakültesinin medeni hukuk bölümü için 1 doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesinin spor bilimleri bölümü için 1 doçent'' Adaylar başvurularını 15 gün içinde, Süleyman Demirel Üniversitesine yapacaklar. -ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü (ÇOMÜ), daimi statüde Fen Edebiyat Fakültesinin felsefe bölümü için 2 profesör, 1 doçent alımında bulunacak. Başvurular, 15 gün içinde Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak. -İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Öte yandan İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 2 profesör, 18 doçent ve 26 yardımcı doçent alacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar, bölümleri ve sayıları şöyle: ''Tıp Fakültesinin cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri bölümü için 1 profesör, 17 doçent, 8 yardımcı doçent, Fen Edebiyat Fakültesinin biyoloji bölümü için 1 profesör, 2 yardımcı doçent, fizik bölümü için 1 yardımcı doçent, Eğitim Fakültesinin din kültürü ve ahlak bilgisi ile güzel sanatlar eğitimi bölümü için 3 yardımcı doçent, Mühendislik Fakültesinin inşaat mühendisliği bölümü için 2 yardımcı doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kamu yönetimi bölümü için 1 yardımcı doçent, İlahiyat Fakültesinin felsefe ve din ile temel İslam bilimleri için 4 yardımcı doçent, Malatya Sağlık Yüksekokulunun fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü için 1 doçent, Malatya Sağlık Yüksekokulunun hemşirelik bölümü için 1 yardımcı doçent, Beden Eğitim Spor Yüksek Okulunun antrenörlük eğitimi bölümü için 1 yardımcı doçent, Battalgazi Meslek Yüksek Okulunun bahçe tarımı bölümü ile iktisadi ve İdari programlar bölümü için 2 yardımcı doçent, Sergü Meslek Yüksek Okulunun teknik programlar bölümü için 1 yardımcı doçent'' Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Yardımcı doçentlik kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın, üniversitede ayrıca dil sınavı yapılacak. Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şartı aranacak. Profesör ve doçent kadrosuna başvuracak adaylar İnönü Üniversitesinin Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar ise ilgili birimlere 15 gün içerisinde bizzat başvuracaklar.