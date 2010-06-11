Akademik personel alımı yapılacak

T24-



Rektörlüklerin alımlara ilişkin duyuruları, Resmi Gazete'de yayımlandı.





Duyurulara göre, Gazi Üniversitesi 2 profesör ve 3 yardımcı doçent alımında bulunacak.





Eczacılık Fakültesinin eczacılık meslek bilimleri, Fen Edebiyat Fakültesinin biyoloji bölümleri için 2 profesör, Fen Edebiyat Fakültesinin çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, Gazi Eğitim Fakültesinin yabancı diller eğitimi bölümleri ile Hukuk Fakültesi için 3 yardımcı doçent alınacak.





Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde görev yapacaklar.



Yardımcı Doçent kadrosuna, profesör ve doçentler müracaat edemeyecek.



Adaylar başvurularını 15 gün içinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.







CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ





Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü daimi statüde 10 profesör ve 17 doçent alacak.

Buna göre Tıp Fakültesinin nöroloji, tıbbi patoloji, göğüs hastalıkları ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon anabilim dalı için 4 profesör, anesteziyoloji ve reanimasyon, kalp ve damar ile göğüs cerrahisi, halk sağlığı, parazitoloji anabilim dalı içinse 5 doçent alınacak.





Fen Edebiyat Fakültesinin Botanik ve moleküler biyoloji ve genetik anabilim dalı için 2 profesör, katıhal fiziği, genel biyoloji ve sosyal hizmet bölümü içinse 3 doçent istihdam edilecek.





Mühendislik Fakültesinin gene jeoloji anabilim dalı için 1 profesör, maden yatakları ve jeokimya, mekanik, malzeme ve yapı bölümleri içinse 4 doçent alınacak.





Rektörlük İlahiyat Fakültesinin tasavvuf ve İslam tarihi anabilim dalı için 2 profesör, din felsefesi anabilim dalı için 1 doçent alımında bulunacak.





Diş Hekimliği Fakültesinin Ortodonti anabilim dalı için 1 profesör, diş hastalıkları ve tedavisi ile periodontoloji anabilim dalı içinse 2 doçent alınacak.





Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ayrıca Eğitim Fakültesi'nin matematik (ilköğretim) ve tarih eğitimi anabilim dalları için 2 doçent alacak.





Adaylar başvurularını 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.





HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ





Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.





Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak.





Edebiyat Fakültesinin sanat tarihi bölümü için 1 doçent, Eğitim Fakültesinin Fransız dili eğitimi için 2 profesör, Güzel Sanatlar Fakültesinin seramik bölümü için 1 profesör, Tıp Fakültesinin çocuk sağlığı ve hastalıkları için 3 profesör, çocuk sağlığı ve hastalıkları için 4 profesör, tıp tarihi ve etik için 1 profesör (Türkçe), radyoloji için 5 profesör (İngilizce), radyoloji için 5 doçent (İngilizce), radyoloji için 1 doçent (Türkçe), İç Hastalıkları için 5 yardımcı doçent (İngilizce) ve radyoloji Yrd.için 5 doçent (İngilizce) alınacak.





Sağlık Bilimleri Fakültesinin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü içinse 6 yardımcı doçent istihdam edilecek.





Adaylarda alanınan göre doçentlik unvanını Türk ve İslam Sanatı alanında almış, ders verebilecek seviyede Fransızca bildiğini bir sınavla kanıtlamış, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve adölesan alanında deneyimli, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve pediatrik metabolizma alanında deneyim sahibi, ders verebilecek seviyede İngilizce bildiğini bir sınavla kanıtlamak, lisans ve lisansüstü eğitimini Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak koşulları aranacak.





İstekliler, başvurularını 14 ve 28 Haziran 2010 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapacaklar.





Yardımcı doçent kadrosuna başvurular ilgili fakülte dekanlığına, profesör ve doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğün Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacak.





Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.





Ayrıntılı bilgi, Hacettepe Üniversitesinin http://www.hacettepe.edu.tr web sayfasının duyurular kısmından temin edilebilecek.