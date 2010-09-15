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Ekonomi

AKADEMİK PERSONEL ALIMI ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 13:42

-AKADEMİK PERSONEL ALIMI ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Giresun ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere, 2 profesör ve 2 doçent alacak. Rektörlüklerin personel alımlarına ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, devamlı statüde Fen Fakültesi biyokimya anabilim dalı için 1 profesör alacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen, Trakya Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapacak. -GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Öte yandan Giresun Üniversitesi Rektörlüğü daimi statüde, 1 profesör ve 2 doçent alacak. Eğitim Fakültesinin ilköğretim bölümü sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalı için beşeri coğrafya alanında çalışmaları olan 1 profesör, aynı fakültenin eğitim bilimleri bölümü rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı için rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında çalışmaları olan 1 doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin iktisat bölümü içinse yerel yönetimler kent ve çevre politikası alanında çalışmaları olan 1 doçent alınacak. Başvurular 15 gün içinde, Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak.

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