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Akademik başarıda sondan birinci; Artuklu Üniversitesi, 'sert, iri, göbekli' ifadeleriyle çiğ köfte ihalesi yaptı

Kapalı zarf usulü ile yapılan ihale için teklifler toplandı, başvurular 2 Mart'ta sona erdi

07 Mart 2018 11:35

Mardin Artuklu Üniversitesi, “Etkinliklerde ikram edilmek üzere’’ çiğ köfte ihalesi düzenledi. İhale şartnamesinde, çiğ köfte yapılacak buğdayın sert, soğanların körpe, sarımsakların iri, etin ise 3 kez kıyma makinesinden geçirilmiş ve marulların da göbekli olması istendi.

Üniversite 2016-2017 yılı Devlet Üniversiteleri Akademik Başarı sıralamasında, Türkiye'deki 125 üniversite arasında sondan birinci olmuştu.

Sözcü'de ter alan habere göre, kapalı zarf usulü ile yapılan ihale için teklifler toplandı ve başvurular 2 Mart günü sona erdi. Sonuç ise henüz belli olmadı. “Üniversitemizin etkinliklerinde kullanılmak üzere 2018 Yılı Çiğ Köfte Malzeme Alım İşi” adıyla açılan ihale ilanında, alınacak malzemeler şöyle sıralandı: “100 kilo çiğ köftelik bulgur, 50 kilo çiğ köftelik et, 100 kilo domates salçası, 70 kilo biber salçası, 25 kilo isot, 10 kilo kuru nane, 10 kilo kişniş, 8 kilo 5 türlü baharat, 150 kilo kuru soğan, 20 kilo yeşil soğan, 4 kilo sarımsak, 50 kilo riviera zeytinyağı, 50 kilo nar suyu, 40 kilo limon, 100 kilo domates, 50 kilo salatalık, 150 adet maydonoz, 300 adet roka, 200 adet kuzu kulağı, bin adet ekmek, 5 bin adet ayran, 5 bin plastik tabak, 10 kilo çay, 30 kilo şeker, 10 kilo kahve, 5 bin karton bardak, 5 bin karıştırıcı, 10 plastik eldiven, 50 paket peçete, 50 adet marul.”

Listede sondan birinci

Mardin Artuklu Üniversitesi 2016-2017 yılı Devlet Üniversiteleri Akademik Başarı sıralamasında, Türkiye'deki 125 üniversite arasında sondan birinci olmuştu. Sıralamada, YÖK, ÖSYM, Web of Science gibi kaynaklardan alınan yayın sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci sayısı gibi kriterler değerlendirilmişti.

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