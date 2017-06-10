Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalardan en fazla etkilenen kurumlardan biri üniversiteler oldu.

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile üniversitelerden binlerce akademisyen ihraç edildi. Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu belirtilen 15 üniversite kapatıldı. Yurt dışında burslu öğrenim gören onlarca öğrencinin ilişiği kesilirken, binlerce akademisyene yurt dışı yasağı getirildi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in "Akademide OHAL'in 1 yılı" başlıklı haberi şöyle:

66 bin öğrencinin okulu değişti

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan 15 üniversitenin 66 bin öğrencisi bulunuyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kapatılan üniversitelerde okuyan öğrencilerin mağdur edilmemesi için, üniversiteye yerleştikleri ilk senenin puanını esas alarak tekrar tercih yapabilmelerine imkan tandı. Böylece yeni üniversitelere yerleştirilen öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebildi. Ancak bu üniversitelerde çalışan yaklaşık 8 bin ara personel işsiz kaldı.

Akademisyen ihraçları

Üniversitelerden ilk toplu ihraç 672 sayılı KHK ile yaşandı. Bu kararname ile 2 bin 346 akademisyen ihraç edildi.

675 sayılı KHK’yla bin 262 akademik personel daha ihraç edildi.

677, 686 ve 679 sayılı KHK’larla üniversitelerden 5 bin 318 akademisyen daha ihraç edildi.

Çatışmaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir an önce son bulup çözüm masasına geri dönülmesi için çağrı yapan ve ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan yüzlerce ‘Barış akademisyeni’ de bu KHK’larla ihraç edildi.

İhraç edilen akademisyen sayısının en fazla olduğu üniversiteler şunlar oldu:

Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.

Rektörlük seçimleri kaldırıldı

Üniversitelerin 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılında yaşanan başka bir gelişme ise rektörlük seçimleriyle ilgiliydi. Daha önce sık sık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığını dile getirdiği rektörlük seçimleri de kaldırıldı. Seçimlerin kaldırılması da 29 Ekim tarihli 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 85’nci maddesi ile gerçekleştirildi.

59 öğrencinin ilişiği kesildi

OHAL’den yurtdışında burslu eğitim gören onlarca öğrenci de olumsuz etkilendi. 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ‘FETÖ’ ile bağlantıları olduğu iddia edilen 59 öğrencinin öğrencilikle ilişkileri kesildi. Bu öğrenciler Öğrenciler İngiltere, ABD, Almanya, Gürcistan, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde burslu eğitim görüyordu.