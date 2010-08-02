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AKABE'DE CADDEYE ROKET DÜŞTÜ: 1'İ AĞIR 4 YARALI AMMAN (A.A)

02 Ağustos 2010 12:42

-AKABE'DE CADDEYE ROKET DÜŞTÜ: 1'İ AĞIR 4 YARALI AMMAN (A.A) - 02.08.2010 - Ürdün'ün liman kenti Akabe'nin ana caddelerinden birine bu sabah Grad tipi bir roket düştüğü, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Ürdün İçişleri Bakanı Nayif Kadi, Grad tipi bir roketin gün doğumunda Intercontinental Oteli yakınına düştüğünü söyledi. Kadi, roketin 4 kişinin yaralanmasına ve 2 otomobilin tahrip olmasına yol açtığını belirterek, olayla ilgili açılan soruşturma için yetkililerin Akabe'ye gittiklerini kaydetti. İsrail askeri radyosu da güneyde Kızıldeniz üzerinde bulunan Eilat Limanına bu sabah gün doğumunda 5 roket düştüğünü, saldırıda ölü ve yaralanan kimsenin olmadığını duyurmuştu.

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