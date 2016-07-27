Ak Yatırım analistinin lisansı iptal edildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ak Yatırım'ın bir bölüm başkanı araştırma birim yöneticisi hakkında, 18 Temmuz günü bazı müşterilerine elektronik posta ile gönderdiği araştırma raporunda yer alan ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunurken, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı'nı da iptal etti.

Reuters’ın haberine göre SPK’nın haftalık bülteninde yer alan açıklamada suç duyurusunun, Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu ve 301’inci maddeleri kapsamında yapıldığı ifade edildi.



Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesi “Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerini içerirken, 301’inci maddede ise “Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kada hapis cezası ile cezalandırılır” ifadeleri yer alıyor.



Açıklamada, Ak Yatırım birim yöneticisinin 18 Temmuz’da bazı müşterilerine gönderdiği araştırma raporunun hazırlanması ve yayımlanması sırasında sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle sahip olduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı’nın iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise Reuters'a yaptığı açıklamada, söz konusu raporun kurumun görüşlerini yansıtmadığı ve "raporun hazırlanmasında hata ve basiretsizliği tespit edildiği" gerekçesiyle ilgili kişinin görevine 25 Temmuz'da son verildiğini söyledi.