Ak Saray'ın mozaikleri altından mı?

Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kullanılan malzemeler ve maliyetleriyle ilgili bir basına açıklaması düzenledi. AK Saray'da, dünyaca bir numara olan bir malzeme cam mozaik kullanıldığını söyleyen

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Malzemenin özelliklerini ve maliyetini öğrenince, dehşete düştük" ifadelerini kullandı.



Kullanılan cam mozaiğin hangi seri olduğunu bilmediklerini ama markanın 24 ayar gerçek altın folyo ile üretilen ürünleri bulunduğuna dikkat çeken Candan, "Dünyada tartışmasız bir numara olan bir malzeme bizassa cam mozaik kullanılmış, bizler için de sürpriz oldu. İtalya'nın dünyaca ünlü markaları arasında olan cam mozaik. Hangi seri kullanıldı bilmiyoruz ama oro ve orobis denilen altından özel iki serileri var. Oldukça değişik bir malzeme, 24 ayar gerçek altın folyo ile üretilen serileri var. Beyaz ve sarı altın serileri var. Bu malzemenin hangisi kullanıldı bilemiyoruz. Ama bizassa denilen cam mozaiğin konutta bir şekliyle kullanıldığını biliyoruz. Ne şekilde kullanıldı bilmiyoruz, havuz, spa, masaj odasında mı hamamda mı kullanılıyor bilemeyiz, ama aklımızın almayacağı maliyetlerle kaçak kristal saraylar yaratılıyor. Öğrenince dehşete düştük" dedi.

Metrekaresi 1000 Euro'dan başlıyor





Ak Saray'da kullanılan mozaiklerin Türkiye satışını tek bir firmanın yaptığını söyleyen Candan, bu firmayı arayarak fiyat sorduklarında ise "bu size uymaz" cevabını aldıklarını söyledi. Kullanılan mozaiklerin metrekaresinin bin Euro'dan başladığına dikkat çeken Candan, "Cam mozaik metrekaresi 1000 avrodan 5 bin avroya kadar değiştiğini öğrendik. Her şey cam mozaik kadar şeffaf ve ortada. Lüks ve şatafat ortada. Altın serisi ise metrekaresi 10. bin avroyu buluyor. Normal bir seri mi altın serisi mi kullanıldı bilmiyoruz. Bu malzeme daha çok hamam, havuz, duşlarda kullanılıyor ama salon ve oturma odasında da dekoratif amaçlı kullanılır. 1 metrekaresinin bile kullanılmış olması yoksul bir ülkenin halkı için itibar olmadığını söyleyebiliriz. Metrekaresi ortalama, 3 bin avro olan bir seri kullandıklarını düşünürsek metrekaresi bile 10 asgari ücretlinin maaşına denk düşüyor. Türkiye'de bir tek firma var bu işi yapan aradık metrekare fiyatını öğrenmek istedik, ne için kullanacaksınız dediler, İncek'te lüks bir villa yaptırdığımızı söyledik. Bize 'bu size uymaz' dedikten sonra rakamları verdiler" ifadelerini kullandı.



Konut hakkında da aldıkları duyumları aktaran Candan, "Saraycık da AOÇ'de elle tutulur gözle görülür hale geldi. Saraycığın iki havuzu var, biri yüzme havuzu biri girişte bulunuyor. Bina altta zemin kat ve iki bodrum kattan oluşuyor. İki bodrumlu, birinci bodrumun kullanım alanının çok geniş olduğunu toplam olarak inşaat alanı 15 bin metrekare olduğunu söyleyebiliriz. 2 bin metrekaresi teras olarak kullanılmış. Büyük kabul salonları var. Konuttaki malzemelerin büyük bir bölümü ve dekorasyonun büyük bir bölümünün yurt dışından ithal olduğu söyleniyor. Bodrum katında 400 metrekarelik alanda 100 metrekare civarında havuz var ve 1,40 metre yüksekliğinde olduğu söyleniyor. Hamam, spa merkezi, masaj, buhar odaları ve sinema salonu olduğu söyleniyor. Gençleşme açısından önemli görülen şok duşları, sıcak ve soğuk duşlama ile vücut hücrelerine iyi gelen şok duşları olduğu söyleniyor. Oda büyüklüğünde depoları ve büyükçe bir mutfağı var. Lüksün dibinde bir yaklaşım var burada" dedi

'Soma'da ölenler için fıtratında var diyenler, lüks ve şatafatı da Cumhurbaşkanlığı'nın fıtratında görüyor'





Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Kaya da kullanılan mozaiklerin piyasada çok az mimar tarafından kullanılabildiğine dikkat çekerek, "Dışarda iş yapan inşaatlar yapan bir mimarım, bunca lüks villa yaptım bizassa cam mozaik ile bırakın dokunmayı, tanışamadım bile. Nasıl bir malzeme olduğunu bir çok mimarın bilmediğine eminim, lükslüğünü düşünün" ifadelerini kullandı.



Kaya, "Soma'daki maden faciasında ölen insanlar için bu işin fıtratında var diyenler kendi lüks ve şatafatı da Cumhurbaşkanlığı'nın fıtratı görüyorlar galiba. Birilerinin ne olursa olsun seçimler yaklaşırken ülkeyi birbirine katarak bir taraftan zenginlik içinde yaşama hevesini bu ülkenin insanları hak etmiyor" dedi.

