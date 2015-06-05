AK Saray'ın kapıları 100, camları 700 milyon lira!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 8 Haziran’da Demokratik ve Özgür Bir Türkiye’ye Uyanmak üzere başlığıyla, Atatürk Orman Çiftliğine yasadışı şekilde yapılan, Saray ile ilgili bugüne kadar yaptıkları maliyet açıklamalarını tablo halinde yayınladı.

Mimarlar Odası tarafından hazırlanan tabloda Ak Saray’ın peyzaj ve bitki maliyetinin 2,5 milyar lirayı bulduğu belirtildi. Saray’ın camlarının 700 milyon lirayı bulduğunun ifade edildiği açıklamada kapıların maliyetinin 100 milyon lira tutması dikkat çekti.

Konuyla İlgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan “ AOÇ ve Kaçak saray ile ilgili 55 davamız var. Bu hukuksuzluk son bulana sorumluları yargı önüne çıkana kadar mücadelemiz devam edecek“ mesajı verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili iddia ettikleri ve bugüne kadar yaptıkları maliyet açıklamalarını tablosu şöyle:

Malzemeler Maliyetleri/TL Peyzaj ve Bitki Maliyeti 2.500.000.000 Peyzaj Bakım Maliyeti 108.000.000 Yüksek Güvenlikli cam maliyeti(22.000 metrekare üzerinden) 701.000.000 4.000 metrekare halı maliyeti 1.200.000 Aylık elektrik gideri 1.200.000 6 aylık soğutma gideri 3.600.000 Isıtma gideri-doğalgaz 6aylık 10.000.000 Güvenlik maliyeti-altyapı ve sadece kameralar) 50.000.000 1 yılık temizlik maliyeti 104.000.000 Asansör Maliyeti (81 asansör) 30.000.000 Çakıl taşı maliyeti(490 ton) 1.500.000 Altın varaklı bardak maliyeti(adet) 1.000 Klozet maliyeti(5 - 7 - 10 bin) ortalama 500 klozetten 3.600.000 1 m² ipekli duvar kağıdı 300 avro) 1.000 Kaçak Saray etrafı yol ve kavşak maliyeti 60.000.000 Yüksek güvenlikli kasa 100.000 Ultra VİP sinema 300.000 Tek mevsimde mevsimlik çiçek alımı 400.000/mevsim 1.600.000 Proje bedelleri(asgari) 500.000.000 Asansörlerin aylık bakımı 200.000/aylık bakımı 2.400.000 80 metrekare yüzme havuzu mekanik aksamı 75.000 avro 225.000 Sauna, spa hamam, jakuzi birim metrekare maliyeti (3000 avro) 9.000 Sıcak su maliyeti (yıllık) 2.000.000 Balo Salonları için 4000 m² parke 3.200.000 Mobilyalar İdari personel için (ana bina ve konut hariç) 16.000.000 Avize 200 adet (yuvarlak merdiven üstü) 35.000.000 150 adet (çift kanatlı kapı tanesi 170 bin lira) 100.000.000 Toplantı odası maliyeti (Genius marka bir koltuk tanesi 7 bin avro) 1.200.000 Tik ağacı kaplama 1m²si 500 avro 200.000.000 Bahçe Duvarları(çevresi 550 metre)işçiler 65 milyon diyorlar 20.000.000 Konut mutfak 650 metrekare 6.500.000 Yıkılan Orman Genel Müdürlüğü lojmanları için yeni lojman alımı 11.500.000 Sarayda fasıl için kullanılan masa ve sandalyelerin maliyeti 6.500.000 Sarayda kullanılan bizassa cam mozaik 1metre karesi 3000 avro 9.000 Saray çatı yüzeyi yaklaşık 35.000 metrekare 85.000.000