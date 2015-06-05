AK Saray'ın kapıları 100, camları 700 milyon lira!

|
Malzemeler
|
Maliyetleri/TL
|
Peyzaj ve Bitki Maliyeti
|
2.500.000.000
|
Peyzaj Bakım Maliyeti
|
108.000.000
|
Yüksek Güvenlikli cam maliyeti(22.000 metrekare üzerinden)
|
701.000.000
|
4.000 metrekare halı maliyeti
|
1.200.000
|
Aylık elektrik gideri
|
1.200.000
|
6 aylık soğutma gideri
|
3.600.000
|
Isıtma gideri-doğalgaz 6aylık
|
10.000.000
|
Güvenlik maliyeti-altyapı ve sadece kameralar)
|
50.000.000
|
1 yılık temizlik maliyeti
|
104.000.000
|
Asansör Maliyeti (81 asansör)
|
30.000.000
|
Çakıl taşı maliyeti(490 ton)
|
1.500.000
|
Altın varaklı bardak maliyeti(adet)
|
1.000
|
Klozet maliyeti(5 - 7 - 10 bin) ortalama 500 klozetten
|
3.600.000
|
1 m² ipekli duvar kağıdı 300 avro)
|
1.000
|
Kaçak Saray etrafı yol ve kavşak maliyeti
|
60.000.000
|
Yüksek güvenlikli kasa
|
100.000
|
Ultra VİP sinema
|
300.000
|
Tek mevsimde mevsimlik çiçek alımı 400.000/mevsim
|
1.600.000
|
Proje bedelleri(asgari)
|
500.000.000
|
Asansörlerin aylık bakımı 200.000/aylık bakımı
|
2.400.000
|
80 metrekare yüzme havuzu mekanik aksamı 75.000 avro
|
225.000
|
Sauna, spa hamam, jakuzi birim metrekare maliyeti (3000 avro)
|
9.000
|
Sıcak su maliyeti (yıllık)
|
2.000.000
|
Balo Salonları için 4000 m² parke
|
3.200.000
|
Mobilyalar İdari personel için (ana bina ve konut hariç)
|
16.000.000
|
Avize 200 adet (yuvarlak merdiven üstü)
|
35.000.000
|
150 adet (çift kanatlı kapı tanesi 170 bin lira)
|
100.000.000
|
Toplantı odası maliyeti (Genius marka bir koltuk tanesi 7 bin avro)
|
1.200.000
|
Tik ağacı kaplama 1m²si 500 avro
|
200.000.000
|
Bahçe Duvarları(çevresi 550 metre)işçiler 65 milyon diyorlar
|
20.000.000
|
Konut mutfak 650 metrekare
|
6.500.000
|
Yıkılan Orman Genel Müdürlüğü lojmanları için yeni lojman alımı
|
11.500.000
|
Sarayda fasıl için kullanılan masa ve sandalyelerin maliyeti
|
6.500.000
|
Sarayda kullanılan bizassa cam mozaik 1metre karesi 3000 avro
|
9.000
|
Saray çatı yüzeyi yaklaşık 35.000 metrekare
|
85.000.000