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AK Saray'ın kapıları 100, camları 700 milyon lira!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AK Saray'da yapılan harcamaların maliyetini kalem kalem gösteren bir tablo yayımladı

05 Haziran 2015 20:44

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 8 Haziran’da Demokratik ve Özgür Bir Türkiye’ye Uyanmak üzere başlığıyla, Atatürk Orman Çiftliğine yasadışı şekilde yapılan, Saray ile ilgili bugüne kadar yaptıkları maliyet açıklamalarını tablo halinde yayınladı.

Mimarlar Odası tarafından hazırlanan tabloda Ak Saray’ın peyzaj ve bitki maliyetinin 2,5 milyar lirayı bulduğu belirtildi. Saray’ın camlarının 700 milyon lirayı bulduğunun ifade edildiği açıklamada kapıların maliyetinin 100 milyon lira tutması dikkat çekti.

Konuyla İlgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan “ AOÇ ve Kaçak saray ile ilgili 55 davamız var. Bu hukuksuzluk son bulana sorumluları yargı önüne çıkana kadar mücadelemiz devam edecek“ mesajı verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili iddia ettikleri ve bugüne kadar yaptıkları maliyet açıklamalarını tablosu şöyle:

Malzemeler

Maliyetleri/TL

Peyzaj ve Bitki Maliyeti

2.500.000.000

Peyzaj Bakım Maliyeti

108.000.000

Yüksek Güvenlikli cam maliyeti(22.000 metrekare üzerinden)

701.000.000

4.000 metrekare halı maliyeti

1.200.000

Aylık elektrik gideri

1.200.000

6 aylık soğutma gideri

3.600.000

Isıtma gideri-doğalgaz 6aylık

10.000.000

Güvenlik maliyeti-altyapı ve sadece kameralar)

50.000.000

1 yılık temizlik maliyeti

104.000.000

Asansör  Maliyeti (81 asansör)

30.000.000

Çakıl taşı maliyeti(490 ton)

1.500.000

Altın varaklı bardak maliyeti(adet)

1.000

Klozet maliyeti(5 - 7 - 10 bin) ortalama 500 klozetten

3.600.000

1 m² ipekli duvar kağıdı 300 avro)

1.000

Kaçak Saray etrafı yol ve kavşak maliyeti

60.000.000

Yüksek güvenlikli kasa

100.000

Ultra VİP sinema

300.000

Tek mevsimde mevsimlik çiçek alımı 400.000/mevsim

1.600.000

Proje bedelleri(asgari)

500.000.000

Asansörlerin aylık bakımı 200.000/aylık bakımı

2.400.000

80 metrekare yüzme havuzu mekanik aksamı 75.000 avro

225.000

Sauna, spa hamam, jakuzi birim metrekare maliyeti (3000 avro)

9.000

Sıcak su maliyeti (yıllık)

2.000.000

Balo Salonları için 4000 m² parke

3.200.000

Mobilyalar İdari personel için (ana bina ve konut hariç)

16.000.000

Avize 200 adet (yuvarlak merdiven üstü)

35.000.000

150 adet (çift kanatlı kapı tanesi 170 bin lira)

100.000.000

Toplantı odası maliyeti (Genius marka bir koltuk tanesi 7 bin avro)

1.200.000

Tik ağacı kaplama 1m²si 500 avro

200.000.000

Bahçe Duvarları(çevresi 550 metre)işçiler 65 milyon diyorlar

20.000.000

Konut mutfak 650 metrekare

6.500.000

Yıkılan Orman Genel Müdürlüğü lojmanları için yeni lojman alımı

11.500.000

Sarayda fasıl için kullanılan masa ve sandalyelerin maliyeti

6.500.000

Sarayda kullanılan bizassa cam mozaik 1metre karesi 3000 avro

9.000

Saray çatı yüzeyi yaklaşık 35.000 metrekare

85.000.000

 

1 Aylık,elektrik, doğalgaz, peyzajbakım, ısıtma, soğutma v.b giderleri

21.000.000

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