'Ak Saray’ın günlük doğalgaz masrafı 11 bin lira'

Mimarisi, 1 milyar 370 milyon TL’yi aşan yapım maliyeti ve hukuki statüsü üzerindeki tartışmaların halen sürdüğü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın günlük 11 bin lira doğalgaz masrafı olduğu ortaya çıktı.

Zaman’dan Ünal Livaneli ve Yavuz Akengin’in haberine göre, günlük ortalama 40 bin liralık elektrik harcaması olan ‘Ak Saray’ın üç ayrı doğalgaz aboneliği bulunuyor.

Bu aboneliklerden birinin altı ayda toplam harcadığı gaz tutarı 2 milyon 153 bin 634 lira iken, diğer bir aboneliğin kışın harcadığı doğalgaz tutarı 221 bin 98 lira. 24 Aralık 2014’te başlayan üçüncü doğalgaz aboneliğinin yaktığı üç aylık gaz tutarı ise 36 bin 851 lira.

Saray, 363 asgari ücretli işçinin bir aylık maaşına denk parayı bir ayda gaza harcıyor. Tüketilen gazın günlük tutarı ise 11 bin liranın üzerinde.