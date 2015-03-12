'Ak Saray'daki ekonomi zirvesinde Yiğit Bulut sürprizi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği ekonomi zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanlarından Cemil Ertem ve son dönemde Başçı'yı hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken Yiğit Bulut'un da katıldığı bildirildi.

Daha önceden 16.45'te başlayacağı açıklanan görüşme, dün 18.00 sıralarında başladı. 2 saat süren toplantının ardından ilk açıklama Merkez Bankası'ndan geldi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Cumhurbaşkanı'na 130 sayfalık sunum yaptı.Merkez Bankası'nın 130 sayfalık sunuma ilişkin verdiği bilgiler arasında toplantıda, "Reformlar geleceğe ilişkin güveni ve istikrarı artıracak. Faizleri düşürmek için güven artırıcı adımlar atılmalı ve kamu borç yükü hafifletilmeli, istikrar odaklı para politikası şart. Para politikasının gevşemesi, TL'nin değer kaybetmesine bağlı" denildiği öğrenildi.