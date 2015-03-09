'Ak Saray'daki Bakanlar Kurulu'nda sürpriz isimler

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Bakanlar Kurulu'na 19 Ocak'ta başkanlık eden Tayyip Erdoğan, ikinci kabine toplantısını 49 gün aradan sonra yeniden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda topladı. Toplantıya sürpriz olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Akın Öztürk de katıldı.

Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Basın Toplantı Salonu'nda düzenleyeceği toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Şubat'ta geçici köy korucularını temsil eden heyet ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda buluşmuş, "Hükümetimizle, Bakanlar Kurulumuzla kapsamlı bir değerlendirme yapacağız, bundan sonraki hazırlıkları gözden geçireceğiz" diyerek Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edeceğini duyurmuştu.

3 bakan ilk kez katılacak

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla istifa eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Lütfi Elvan'ın yerine atanan Kenan İpek, Sebahattin Öztürk ve Feridun Bilgin, ilk defa toplantıya katılacak.

Toplantıda PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından çözüm sürecinde gelinen son durumun masaya yatırılması bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın çözüm süreci konusunda ayrıntılı bilgi vermesi öngörülen toplantıda ayrıca dolardaki rekor yükselişin ele alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca başkanlık sistemi tartışmaları, paralel yapıyla mücadele, terör örgütü IŞİD'le mücadele ile Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini de kapsayan bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesi öngörülüyor.

Toplantıya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de katılıyor. Komutanların son gelişmeler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirmeleri düşünülüyor.